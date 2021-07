Mislavsuk ‘Super Anger’ i Canada ble nummer 15 i triatlon for menn

Noen ganger er en idrettsutøver enig i at de ikke lenger kan gi, og det som skjedde under et løp er det beste de kan tilby.

Ikke slik på mandag for Tyler Mislavsuk fra Canada i Tokyo. Oak Bluff, Mann., Ble 15. i Native Olympic Olympic Triathlon, og hans skuffelse var tydelig.

Mislavsky var forbløffet etter løpet og kom bort med det realistiske håpet om at han skulle vinne en medalje.

“Jeg er ikke god på flukt. Han er super sint. Ikke i dag. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Virkelig skuffet,” sa han til målstreken de siste øyeblikkene. “Jeg skulle ønske folk hadde gitt mer.

“Du trener hele livet ditt for dette. Jeg har ikke vært hjemme på ett år [because of training] Å komme på 15. er så frustrerende. ”

26-åringen hadde all grunn til å tro at han kunne ha gjort det bedre.

Norges Christian Blumenfeld feirer når han går over streken for å vinne gull i triatlon for menn. (Getty Images)

For et år siden tok Mislavsuk førsteplassen i denne presise banen, og ble den første kanadieren på 20 år som ble den olympiske vinneren av triathlon-OL-testbegivenheten.

Som en del av et breakout-år vant han de to første verdensmesterskapene i sin karriere og vant sin første World Triathlon Series-medalje ved å vinne bronse i Montreal.

Mislavsouk kunne ikke reflektere den magien i den magiske varmen på mandag i Tokyo, og nådde aldri scenen selv.

Konkurrenter svømmer i bakgrunnen med Tokyos Rainbow Bridge. (Getty Images)

Arrangørene startet løpet klokka 06:30 lokal tid for å unngå ettermiddagsvarmen, men det var fortsatt varmt da denne siste utholdenhetstesten var i gang. Racers ledet et kurs som lurte i bakgrunnen av Rainbow Bridge rundt Tokyo Bay.

Mislavsuk ble niende etter å ha svømt 1500 meter og 16. etter 40 kilometer på sykkelen. Men i løpet av det slitsomme løpet på 10 km klarte han ikke å bygge noe felt, og endte på 46,28 sekunder, 84 sekunder foran Norges Christine Blumenfeld, som fløy feltet med en dominerende ytelse. Alex Yee fra Storbritannia vant sølv og Hayden Wild fra New Zealand vant bronse.

Den eneste kanadiske atleten på arrangementet var Matthew Sharp, 30, fra Victoria, som endte 49. i sin olympiske debut på 1: 57,32.

“Jeg snublet litt i løpet og kunne ikke løpe så hardt som jeg trente,” sa Mislavsuk. “Jeg kunne ikke kjøre for fullt, jeg kunne ikke gå fort.”

Etter å ha sett andre kanadiske Simon Whitfields sølvmedaljer i OL i Beijing 2008, ble Mislav oppfordret til å ta triatlon. Whitfield Sydney vant gull ved den olympiske debut i 2000. Mislavsuk har jobbet med influensa de siste 18 månedene i håp om at han vil gjøre den flotte forestillingen her igjen i Tokyo.

Det betyr ikke at det skal være.

