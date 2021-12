Miss Belgia, den neste Miss Universe?

Hvis det er ett år Belgia kan drømme om en krone i den prestisjetunge Miss Universe-konkurransen, er det i år. Kedist Deltour, 24, er satt til å bevare Belgias farger i Miss Belgium, Eilat (Israel), og flere bookmakere har rangert henne blant topp 5 i Europa. Den unge damen har imidlertid full tro på det, i likhet med sjefen for Miss Belgium-teamet som skulle bli med henne på spillestedet denne helgen.

I koffertene hadde Kedist med seg nasjonaldrakten, som markerer hans doble avstamning, etiopisk ved fødsel og belgisk ved adopsjon. Dette ble gjort av Roman Vandike, en kynisk stylist som har designet nasjonaldrakten til Miss Belgium ved internasjonale konkurranser i 4 år. For å uttrykke ideen om en flytur fra Etiopia til Belgia, ble han inspirert av det doble utseendet til frøken og fjærbeting. Frøken bør også skinne i de vakre aftenkjolene levert av Adlier ExC.

Emosjonell video

Kedist har vært der i 2 uker, hvor han har forberedt seg sammen med andre kandidater. Hun er veldig trygg på sine sjanser til å bli den neste Miss Universe. Ved det tidligere Miss USA-drevne akademiet, inkludert et ukelangt internship i Houston, Texas, trener hun Miss fra hele verden og forbereder dem til de store internasjonale konkurransene. Der kunne hun fullføre engelsk. Senest i Eilat ble han intervjuet av voldgiftsretten, noe som var greit. Som alle andre kandidater presenterte han en video av seg selv der han introduserte seg for juryen. Kadist utnyttet turen til Etiopia i november i fjor. Hun har tilsynelatende vært lastet med følelser siden hun ble adoptert av en belgisk familie i en alder av 10 (hun er 24 i dag) og har vendt tilbake til hjertet av familien som hun aldri har sett. Da hun dro til sitt forfedres land, fant hun sin biologiske far, men oppdaget også at det var tre halvbrødre. Denne videoen vil definitivt røre hjertene til de mest lidenskapelige sjeler, det er det sikkert.

Kort sagt, til dette valget ønsker frøken å tro det og håper å bringe kronen tilbake til Belgia. Vi vil være sikre på dette tidlig på mandag…