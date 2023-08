Miss Belgiums offisielle fotograf oppfordret kandidater til å posere nakne… da reglene forbød det | programmer

Fleur Benzard, kandidat til Miss Belgium-konkurransen for Øst-Flandern-provinsen, ble diskvalifisert i slutten av juli. Den 25 år gamle flamske kvinnen beklaget sin utgang på Instagram (se nedenfor). Grunnen? Hennes deltakelse i ulike nakenfotoshoots er selvfølgelig kunstnerisk, men i strid med reglene. For å rettferdiggjøre seg bemerket komiteen at kandidatene hadde signert en uttrykkelig avtale som lovet å forby denne typen aktivitet under konkurransen. Og hvis hver sak blir straffeforfulgt, vil full nakenhet bli formelt forbudt. Men hvordan forklare organisasjonens offisielle fotografinitiativ (fortsetter nedenfor)?

Faktisk, ifølge VRT, hadde konkurransens offisielle fotograf henvendt seg til flere kandidater for å delta i (for det meste) nakenbilder på slutten av tidligere konkurranser. Den flamske offentlige kanalen er avhengig av vitnesbyrdet fra fire tidligere deltakere og tre individer for den nasjonale kronen. De ville blitt kontaktet av fotografen på sosiale nettverk, og dette ville blitt lagt stor vekt på. Han ville posere toppløs for dem i bytte mot sine gratis tjenester. Hvis fotografen har overholdt den gylne regel (dvs. forbud mot denne praksisen Før Konkurranse), ikke direkte trakassering eller hengivenhetsforbrytelse, hans tilnærming forårsaker uro i organisasjonen og gjenspeiler en viss ustabilitet: «dobbelstatus» er vanskelig å forsvare.

Under press erklærte Miss Belgium-komiteen til slutt at den parallelle aktiviteten til fotografen deres ikke var i tråd med ånden i konkurransen, og at den ønsket å redusere samarbeidet med den berørte rektor.