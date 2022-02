Miss World sørger igjen: Miss Alabama 2021, stjerne i sosiale medier, døde i en alder av 27

For noen uker siden hoppet tidligere Miss USA, Chesley Christ, fra en bygning i New York og døde i en alder av 30 år. I dag er Frøkens verden igjen oppslukt av tragedie. Joe Bethel, Miss Alabama 2021, er død i en alder av 27. Hun døde i en vakker ulykke for siste 8 dager siden. Familien hans delte denne triste nyheten på sin Instagram-side. “Torsdag kveld 10. februar var Zoe forulykket og lå i koma med alvorlig hjerne/hjerneskade (…) og hun hadde ikke mye tid.«Familien hans sa at han var klar til å dra tidlig.

Dessverre slapp ikke den tidligere skjønnheten Alabama fra skader. “Fredag ​​18. februar 2022, omtrent klokken 17.30 i Miami, Florida, flyttet vår elskede Zoe Sozo Bethel fra dette livet til det neste etter å ha pådratt seg skadene sine.“, annonserte familien hans i tittelen på flere bilder og videoer av den unge kvinnen.Joe rørte manges hjerter og var aktivt tilknyttet mange organisasjoner og foreninger, nemlig den nåværende Miss Alabama, politisk kommentator for RSBN, merkevareambassadøren for Turning Point USA og Balkirk Center ved University of Liberty. Han var også studenttalsperson for Life og samarbeidet med Project Veridas“, fortsatte skjønnhetsdronningens slektninger. Bortsett fra å bli valgt som Miss Alabama 2021, var Joe Bethel veldig aktiv på nettverket, med mer enn 26 000 følgere på Instagram.