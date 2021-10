Miss ypperlige prestasjon i Dancing with the Stars

The Miss er fremdeles sammen med dansepartneren Whitney Carson på Dance with the Stars 2021.

Denne uken har arrangørene bestemt seg for å tilby en konkurranse under Disney -temaet. Deltakere og dansere dro til Disneyland for å finne inspirasjon og ideen deres. Dette førte til at hun danset som et geni på The Miss 11. oktober -episoden:

De scoret 40 av 31 under Aladdins show “Friend Like Me”. Du kan se at frøken jobbet veldig hardt i dansen.

Du har aldri hatt en venn som meg! I kveld er # Disney Night På DanceABC Stem på meg ved å sende sms til 21523 opptil 10 ganger i løpet av 8/7 C -showet, jeg gir deg 3 alternativer. pic.twitter.com/YGtFmDDISF – The Miss (ikmikethemiz) 11. oktober 2021

Som en påminnelse sendes denne nye sesongen av Dancing with the Star hver uke i USA og Canada (inkludert Quebec) på mandager under Raw på ABC Channel.

Fotokreditt: DancyABC