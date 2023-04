Missilrester funnet i Polen sår tvil om mulig russisk opprinnelse (BILDER)

Gjenstanden ble funnet i en skog ti kilometer fra byen Bydgoszcz, langt fra den russiske eller polske grensen. Forsvarsdepartementet erklærte på sin side at det ikke var «ingen fare for innbyggerne» i den nærliggende landsbyen.

Den regionale påtalemyndigheten sa i en uttalelse at «det var ingen tegn til en eksplosjon eller eksplosiver i hendelsen,» og la til at forskjellige hypoteser ble vurdert. Lokale medier meldte tidligere denne uken at gjenstanden var funnet og at det kan være en luft-til-luft-missil.

En militærekspert intervjuet for radioen, Roman Poloko, en tidligere sjef for de polske spesialstyrkene, husket imidlertid at den polske hæren fortsatt hadde mye russisk utstyr. Han sa at missilet, hvis det var en, «ikke nødvendigvis kommer fra Russland eller Ukraina,» og la til at han tror det kan ha blitt brukt «under treningsøvelser for polske eller ukrainske flyvere.»