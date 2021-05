Mission Impossible 4: Finlands neste forbud

Assistenttrener Fabio Armani gir instruksjoner til Bill Petronero. © APA / afp / GINTS IVUSKANS

På en måte lager Italia sin egen film på Ishockey-verdensmesterskapet i Riga (Latvia). Torsdag, Daniel Frank & Co. Det er en fjerde “Mission Impossible” rett foran nesa når de møter verdensmesteren.

Til tross for at Italia toppet gruppe B-tabellen med 0 poeng og den verste målforskjellen, har det blå laget hittil satt seg til rette: Tyskland sluppet inn fire mål til Assyria, noe som gir Tyskland håp om en ledelse i siste øyeblikk mot Latvia. . Italia avgjorde ikke bare sitt fulle potensiale mot Norge, men overga seg også noe uten å forsvare sin skjebne. Selv om disse kampene er tøffe, vil hindringen fjernes flere ganger når Azorene møter Finland torsdag.

Overraskende nederlag etter to seire mot USA og Norge og straffesparkkonkurranse mot skandinaverne og Kasakhstan med syv poeng. Seieren mot Azzurri var planlagt uten tvil om kvartfinalen. For å gjøre dette arbeidet til en suksess, stoler finnene på den høyt talentfulle Anton Lundale. 19-åringen ble trukket til 12. i NHL-utkastet i fjor og omsettes som en kommende superstjerne, og har allerede scoret to mål i sine tre første verdensmesterskap. Hans italienske representant når det gjelder mesterskapets ytelse til dags dato er utvilsomt Justin Fazio. Til tross for å ha scoret ni mål mot Tyskland, kjemper HCP-keeperen om et veldig sterkt verdensmesterskap.

Trevellato og Cantor er tilbake

Den italiensk-kanadiske må frustrere de sterke og teknisk talentfulle finnene og dermed holde laget sitt i spillet. Å tenke på seier mot en dominerende motstander er imidlertid innbilt – selv om det er det Med Alex Trivellato og Marcus Cander vil de to søylene sannsynligvis komme tilbake i kø. Forsvarer Thomas Larkin, keeper Jack Smith og trener Greg Ireland var imidlertid alle positive, noe som gjorde det stadig usannsynlig å delta i verdenscupen. Kampen mot Finland spilles torsdag kveld med start kl 19:15. Nyhetsspill Med live tape.

Bord:

POS. Jord Leker Poeng 1. Tyskland 3 9 2. Latvia 3 7 3. Finland 3 7 4. forente stater 3 6 5. Kasakhstan 3 4 6. Norge 3 3 7. Canada 3 8. Italia 3

Forfatter: Liu