Mistenkt ekstremist mistenkt dansk konverterer til islam

Norsk politi er på stedet for et dødelig angrep 13. oktober 2021 i Kongsberg, sørvest for Oslo. Hagon Mosvold Larsson / AB

Torsdag (14. oktober) begynte norsk politi å tegne et portrett av mannen ansvarlig for knivstikkingen som tok livet av fem mennesker onsdag i Kongsberg, en liten by med rundt 25.000 mennesker, rundt 80 kilometer sørvest for Oslo. Fire kvinner og en mann ble drept og tre ble skadet, noe korrigert oppover ifølge den nye figuren. Noen dager senere rapporterte politiet først om et bueskytingsangrep før ofrene ble rapportert å ha blitt knivstukket i hjel.

Ifølge etterforskerne var mannen som ble arrestert for å ha tilstått fakta, en 37 år gammel dansk islamist, opplyser politiet. TV2-kanalen omtalte i utgangspunktet den mistenkte som en nordmann. “Tidligere var det frykt for radikalisering”Det fortalte den norske politimannen Ole Bredrup Saeverud på en pressekonferanse torsdag. Denne frykten har ført til oppfølging, 2020 og tidligere, sa han. “Vi har ingen rapport om ham i 2021, men før det”, beskrev han.

Arrangementer omtalt onsdag kveld «Det har vi rett og slett fått vite (…) Det vil gjøre det tydeligere hva som motiverte dem.” Det sier Internal Intelligence Services (BSD) i en uttalelse. Den norske tjenesten har imidlertid ikke endret omfanget av angrepstrusselen i landet “Moderat”. “I følge vår analyse vil det som skjedde onsdag i Konsberg ikke endre trusselnivået på nasjonalt nivå.” Han skriver.

Den siktede, hvis navn ikke er offentliggjort, skal etter planen møte for en dommer i varetekt fredag. Myndighetene sa at flere psykiatriske tester var nødvendig.

Politiet sa at den mistenkte, som ble pågrepet rundt klokken 06.45 onsdag (18.45) lokal tid, var bosatt i Kongsberg. Politiet sier at han brukte piler og bue, og deretter drepte de drepte med kniv. Angrepet fant sted på flere steder i et stort område av byen, inkludert et supermarked. En politimann som ikke var i tjeneste på det tidspunktet ble skadet.

“Vi etterforsker for å sikre at personen opptrer alene. Vi har ingen informasjon om det motsatte, men vi fortsetter etterforskningen for å være helt sikre.MR. Breadroop Severut lagt til. Ifølge hans forsvarer, Fredrik Neumann, mann — Kan forklare i detalj, han snakker godt med politiet og samarbeider..

Mens de advarte om mulige motiver til dette blodige nye kapittelet, utelukket ikke politiet terrorhandlingen onsdag kveld.

Politi i beredskap

PST er satt i beredskap, sa en talsmann for byrået til France-Press. For sin del har den føderale politiadministrasjonen instruert alle agenter i landet om å være bevæpnet med sitt tjenestevåpen. Etterforskerne sa at de vil gi en detaljert forklaring på onsdagens hendelser senere i dag.

13. oktober 2021 ble en pil fanget i et angrep på fasaden til et hus i Kongsberg, Norge. Hagon Mosvold Larsson / AB

Angrepet skjedde på den siste dagen av Høyres statsminister Erna Solbergs periode onsdag. “Disse hendelsene rystet oss,” sa han. Før han torsdag overlot makten til den nye sentrum-venstre-regjeringen ledet av Jonas Kar Store, som vant valget 13. september. Den nye regjeringssjefen uttrykte beklagelse “Grusomme handlinger”. — Vi er forferdet over de tragiske hendelsene i Kongsberg., sa FNs generalsekretær Antonio Guterres, mens kong Harold V svarte. “Sjokk og tristhet”.

Det har vært flere planlagte islamske angrep i Norge tidligere. Men den skandinaviske nasjonen har vært plaget av to høyreekstreme angrep det siste tiåret. 22. juli 2011 drepte Anders Behring Breivik totalt 77 mennesker. En bombeeksplosjon nær et regjeringssete i Oslo har drept minst åtte mennesker og skadet 69 andre før de skjøt mot et ungdomsmøte på øya Utah.

I august 2019 åpnet Philip Manshas ild mot en moské ved Oslo., Uten alvorlig skade, før de blir mestret av troende. Han hadde tidligere misbrukt sin asiatiske fostersøsken på et rasistisk grunnlag. Mange planer om angrep fra islamister ble forpurret.

Oppdatering 18. oktober kl. 15.45: Norsk politi, som modifiserte de angrepsfremkallende passasjene med en kurve, bemerket 18. oktober at ofrene var knivstukket i hjel.