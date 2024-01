«Mister en time»: Den nordlige inngangen til Brussel (A12, Van Praet) ble lammet i begynnelsen av året på grunn av flere byggeplasser

Solen har ennå ikke stått opp Mellom de kongelige drivhusene og det rolige området Mozart har det japanske tårnet utsikt over Lakken-landskapet. For hans føtter står en rekke med biler. Fortsett i et gåtempo for å komme inn i hovedstaden via Van Praet Street. Tidligere en trefelts korridor, den har nå bare ett kjørefelt mot Brussel. Etter hvert som veiene blir smalere, dannes det en flaskehals.

Noen hundre meter unna, ved Docks Bruxel, går passasjerer ut av trikk 3 og 7 i dusinvis. Ta bussen på endestasjonen. «Jeg forstår ingenting av alle disse endringene.», blir umiddelbart vitne til av Pierre, pensjonert fra Niederover Hembeck på vei til Iver. «Hvor bør jeg gå nå? «Vi kaster virkelig bort tiden vår.» Når det gjelder turisme snakker vi om ««doktrinær blindhet» Brussels myndigheter. Passasjerer må gå av trikken og gå ombord på bussen ved Docks for å fortsette reisen. © Camiri Inio Dobbel byggeplass og katastrofe I begynnelsen av året fremstår den nordlige inngangen til Brussel som lammet. Årsak: to store prosjekter. På den ene siden arbeid med trikk nummer 10, som skal koble Oakley til Niederover Hemmeck via sentrum. Etter å ha fått Heembeek-senteret til å riste og lagt skinnene i høy hastighet på boliggater, må Stib nå kjøre på Avenue Van Praet, koble til det eksisterende nettverket. Noe som faktisk betyr at de svært travle linjene 3 og 7 vil være avskåret til slutten av juni. Trikk 10 til Uccle, ny linje 11 Boondael-Esplanade og linje 22 mellom Rogier og Evere…: store endringer planlagt for trikkenettet Videre, parallelt med disse trikkearbeidene, bestemte Vervoort-regjeringen seg for å fullstendig transformere den nordlige inngangen til Brussel. Van Praet Street ble opprettet i to retninger, med færre baner. Ikke mer forbipasserende trafikk på Avenue des Croix du Feu, som er beregnet til å bli «gangsti». Det første steget i den annonserte transformasjonen av A12 til «A-soft», som minister Elke van den Brandt (Groen) kaller det. READ Charleroi vil være vertskap for den største satellittfabrikken i Europa Ombygging av Van Praet Street til «A Douce», Port Community Appel avvist av statsrådet I tillegg kommer en uventet hendelse: en veikollaps ved Quai Léon Monnoyer, langs kanalen. Noe som fører til lukking av aksen, som betyr å avlede bevegelsen til andre arterier. Etter at veien raste sammen, måtte aksen stenges. © Camiri Inio Konvertering av A12 til 'A-douce' begynner med en stor byggeplass på Van Praet Street: 'Det vil bli kaos', frykter havneselskaper “Veldig komplisert på grunn av offentlig transport” Langs kanalen legger ikke passasjerer som kommer med offentlig transport skjul på irritasjonen. ««Jeg mister en time.» Ivan bor i Uccle og jobber i bilindustrien i Strombeek-Bever. «Jeg drar klokken 07.50 og ankommer rundt klokken 09.30.«. Og han legger ikke skjul på at:»Jeg vurderer å ta bilen igjen. «Det er for komplisert for offentlig transport.» Ivan bor i Uccle og jobber i bilindustrien i Strombeek-Bever ©cameriere ennio Veilanding på Léon Monnoyer-kaien ved siden av Van Praet-broen: trafikken er fortsatt hakkete Med den sammenleggbare sykkelen under armen, tenker Sanpetrosian-beboeren hun møtte tidlig om morgenen nå på å endre rute. «Når været er fint kan jeg sykle. Men med dette været er det ikke mulig. Jeg skal nå ta t-banen til Hessle og så fortsette på sykkel. Det er tryggere.» «Vanligvis tar flyturen min allerede to timer.»Julie sukker fra sin side. Da hun kom til stasjonen, bommet hun på bussen med bare noen få sekunder. «Jeg bor i Gent, men jobber i Grimbergen. Den første arbeidsdagen var frustrerende. Jeg sa til meg selv: Dette vil ikke være mulig. Vi ventet på bussen i en time, og det var kaldt!» Fordi observasjonen er enstemmig: de første dagene av problemene var spesielt smertefulle. ««Det er bedre i dag.», glir Jeantoise. Mening delt av andre passasjerer. Denne torsdagen kjørte erstatningsbussene nr. 3 i jevnt tempo i rushtiden: ventetiden etter at trikken kom var under ti minutter. READ Telekom-abonnement: hva vil endre seg i begynnelsen av 2022 Van Praets nettsted gjør selskaper sint: «Dette er ikke en by 15 minutter unna som de forbereder for oss, men et fengsel!» Kontoret til minister Elke van den Brandt ble kontaktet og han innrømmet: «Situasjonen var svært komplisert i begynnelsen av uken. Vi skjønner hvor vanskelig det er. Situasjonen overvåkes og forbedres.» Trikkens signalsystem er allerede endret, og smartlys bør snart installeres i Docks Bruxel. Hva kan egentlig forbedre situasjonen? Svaret på de kommende rushtidene. Store funksjonsfeil på trikkelinje 3 og 7… til våren: her er detaljene