Mitchells veterinær ser ut til å ombygge ledige dyrehospitaler til dyrevennlige leiligheter

Men Jason Heezen håper å endre det ved å bygge om en gammel veterinærklinikk på Mitchells sørside til et leilighetskompleks.

Som en langvarig lokal veterinær som pleide å administrere Safe Haven Small Animal Hospital i over et tiår, vet Heezen hvor begrenset alternativene for overnattingssteder for kjæledyr er i Mitchell. Det var det som utløste veterinærens idé om å ombygge det ledige Safe Haven Animal Hospital til en fire-kompleks leilighet spesielt designet for å imøtekomme kjæledyr.

“Jeg vet at det er behov for flere boliger i Mitchell. I løpet av min tid som veterinær fant jeg et behov for et privat hjem som tillater kjæledyr, ”sa Heezen under det siste møtet i byens plan- og sonekommisjon i rådhuset. “Vi kunne alltid bruke mer kjæledyrvennlig innkvartering.”

Det tidligere Safe Haven Small Animal Hospital, som ligger på 201 E. Norway Ave., har vært ledig i to år etter Heezens beslutning om å stenge anlegget på grunn av halvpensjonering. I stedet for å la bygningen stå tom, søker Heezen å bruke den til å adressere det han sier er et boligbehov i samfunnet.





Bygningen inneholder fire leiligheter med to soverom og bad i hver enhet. En annen del av Heezens plan innebærer å lage et utendørs kjæledyrområde i det grønne området ved siden av bygningen. I tillegg vil hele leilighetskomplekset være utstyrt med epoxy teksturert gulv, som Heezen sier er en ideell overflate for kjæledyr. Den eksisterende parkeringsplassen foran bygningen har åtte parkeringsplasser, bemerket Heezen.

Hvor vanskelig er det for leietakere å finne kjæledyrvennlige leiligheter i Mitchell? Fra og med fredag ​​viste Mitchells nettbaserte oppføringer av kjæledyrvennlige leiligheter bare fire tilgjengelige eiendommer i byen på et par fremtredende leilighetsnettsteder.

Hudson Buckingham kan bevitne vanskeligheten med å finne en kjæledyrvennlig leilighet. Tross alt spilte mangelen på dyrevennlige leiligheter i Mitchell en rolle i Buckinghams beslutning om å leie et hjem som han gjorde.

“Det er absolutt vanskelig å finne kjæledyrvennlige leiligheter. Det er til og med vanskelig å finne hus som tar imot hunder. Og de som ønsker en arm og et ben for det, ”sa Buckingham.

Mens Buckingham var heldig å finne et kjæledyrvennlig hjem, vet han hvor vanskelig det kan være. Derfor sa han at han liker Heezens idé.

For den tyske hyrden i Buckingham sa han at å oppdra henne i et område hvor hun kunne være nær andre hunder og dyr, ville ha hatt en positiv innvirkning på treningen hennes.

“Jeg føler at hvis hunden min vokste opp i en kjæledyrvennlig bygning, ville han være mye lenger ute i trening enn han er,” sa Buckingham.

For at fourplex-planen skal realiseres, må Heezen flytte bygningen fra sitt nåværende transport-, lager- og forretningsdistrikt (TWC) til et boligområde med høy tetthet kjent som R4. Under Mitchell Planning and Zoning Commission-møte 24. mai godkjente styret enstemmig forespørselen om omlegging. Men spotsoneringsproblemer ble også løst.

Byrådet i Mitchell vil ha det siste ordet når det gjelder å godkjenne omstillingsforespørselen på neste møte 7. juni for at leilighetskomplekset skal realiseres.

“Jeg synes det er et bra sted for det med Dakota Wesleyan University like ved og traileren park over gaten,” sa Heezen.

Mens den foreslåtte bygningen for å bli fourplex for øyeblikket ligger ved siden av to TWC-eiendommer, sa styreleder for planleggingskommisjonen Jay Larson at eiendommen rett over gaten, som er en hjemmepark som er rullende, er regulert til et R4-distrikt, slik Heezen ser etter. for å omorganisere eiendommen din i.

“Generelt, hvis det er et passende område rett over gaten, er det greit,” sa Larson.

Larson godkjente omstillingsplanen og forespørselen, og kalte kjæledyret for å ønske Fourplex velkommen et “reelt behov” i samfunnet. Kommissær Jon Osterloo, som har utleieboliger i byen, takket også behovet for boliger.

“Jeg vet at de er veldig begrensede,” sa Osterloo om stedene som tillater kjæledyr, før han fremmet en bevegelse om å godkjenne forespørselen om omlegging.