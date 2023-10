Mithra: «Takk for» uavhengige direktører, er det en seier for opprørerne?

Generalforsamlingen i Mithra-aksjonærene ble holdt mandag. En etterlengtet generalforsamling av aksjonærer, opprørere, administratorer og en god del observatører, etter uroen som rystet selskapet.

Og øksen falt: han «takk» de fire uavhengige styremedlemmene, inkludert styreleder Christian Homsi, som vi fikk vite denne mandagen, mens dørene til generalforsamlingen forble stengt for oss. Noe som kan virke som en seier for Francois Fournieri, den tidligere administrerende direktøren, og noen få motstridende aksjonærer som prøvde å presse dem mot utgangen. «Den offentlige sesjonen fant sted fredelig fra to på ettermiddagen til fire på ettermiddagen.»Vi er beroliget av Mithras ledelse. Den tidligere lederen på sin side ønsket ikke å kommentere.

Foreløpig er det bare Jean-Michel Voidart, medgründer, og Valérie Jourdain, ikke-utøvende direktør, som er igjen i styret. Nominasjonen av forretningsmannen Jacques Plateau som uavhengig direktør, som i utgangspunktet ble avvist fordi mannen allerede var direktør, ble validert av møtet.

Aksjen ble suspendert på Brussel-børsen, på initiativ fra Mithra, så lenge generalforsamlingen varte.

Sterke spenninger hos Mithra: opprørske aksjonærer på jobb, inkludert tidligere president François Fourniere

Assosiasjon «Resulterte i godkjenning av et nøkkelforslag som gjør det mulig for Mithra å sikre sin økonomiske fremtid ved å overholde avtalene med seniorlångivere Highbridge/Whitebox,” kommenterte administrerende direktør David H. Solomon, som nylig kunngjorde at Mithra-gjeld er hans prioritet.I tillegg, selv om hendelsene som førte til endringene i vårt styre var distraherende for mange aksjonærer, forble vi fokusert på å gjennomføre strategien vår. Spesielt er vi glade for å inngå nye inntektsgenererende avtaler med våre partnere i denne perioden og vil fortsette å fokusere på å opprettholde operasjonell fortreffelighet og sikre våre økonomiske ressurser. han la til.

«Utnevnelsen av Jacques Plateau og bevaringen av professor Jean-Michel Voidart og Valérie Gourdin utgjør et funksjonelt styre. Derfor kan Mithras fortsette, slik han har gjort de siste ukene, med å implementere strategien sin. Nye uavhengige styremedlemmer som vil bringe ferskt talent, perspektiver, erfaring og lederskap til Mithra vil bli foreslått på en generalforsamling som avholdes på et senere tidspunkt.«, han la til.