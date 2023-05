«Mitt arbeid vil fortsette andre steder»: Italienske myndigheter tørker kongelig tavle ren

«Belle Ciao!» Det var med disse ordene Matteo Salvini, den tumultariske lederen av La Ligue og visestatsministeren i den italienske regjeringen, tok til sin Twitter-konto for å hilse på kunngjøringen om Fabio Fazios avgang fra Rai. En slags god frigjøring som oppsummerer stemningen perfekt: Regjeringen er klar til å ta godt tak i tøylene til offentlig fjernsyn. Fabio Fazio Roys stjernevert, hovedstad A. Showet hans, «Si Tempo Si Fa», En av et slag Et sent show Amerikansk stil med utmerkede gjester. Sekstiåringen har tiltrukket seg mer enn to millioner seere hver søndag kveld i tjue år, med ukentlige annonseinntekter på over én million euro. For ikke å glemme de store navnene i verdenspolitikken som Barack Obama, pave Frans, Maradona, amerikanske og europeiske filmstjerner, sanger, som sitter på stolen i TV-studioet hans og surrer. «Mitt arbeid vil fortsette andre steder, i fred, ikke alle mennesker er egnet for alle historier», Han skrev for å kunngjøre sin avgang, og la merke til at italieneren nå ønsket å fortelle Italia en historie der slagordet «Gud, familie og fedreland» var i sentrum. Ankeret går på en privat kanal eid av Warner Bros., med sitt enorme publikum og sin reklamekasse. Men Fabio Fazio la ikke skjul på at hjertet hans hadde vært i Roy i førti år og at han ville bli der, men han tok ikke hensyn til at hans redaksjonelle uavhengighet og hans progressive argumenter ikke gledet den nye autoriteten.

TV av Georgia Meloney Fabio Fazio For noen dager siden bukket også Rai administrerende direktør, Carlo Fourtes. «Jeg kan ikke lenger akseptere endringer i redaksjonelle linjer og programmering som jeg anser er i strid med Roys interesser for å få enighet fra styret om nye prosjekter.» Han resonnerte, og snakket om politisk press som hadde forsterket seg siden begynnelsen av året. Frigjort fra denne komplekse mannen utnevnt av Mario Draghi, valgte regjeringen to navn til høyre, den konservative, nye administrerende direktør Roberto Sergio og Giampolo Rossi som daglig leder, Giorgia Melonis løytnant, alltid en mann. Fratelli d'Italia animerte festens feiringer og offentlige arrangementer. Annonsører, journalister, redaktører av radio- og fjernsynsaviser bør byttes ut. En offentlig tjeneste som alltid har vært politisert I Italia er «dårlig system» Godt pakket inn. Med hvert skifte av politisk makt, påtvinges et spill med musikalske stoler av den nye makten i alle administrasjoner. I Roy har den italienske venstresiden utvilsomt misbrukt det tidligere. Men en slags balanse ble respektert da lederen for høyresiden ble kalt Silvio Berlusconi, som eide Mediaset, det største private italienske TV-konsernet. Georgia Meloney ved roret er en annen historie. «Dette er en veldig vanskelig fase, vi vet ikke hva statusen til mange Roy-prosjekter og personligheter vil være.»Corrado Agias, en høytflyende intellektuell som frekventerer kvalitetssendinger, forklarer. «Noen navn er i omløp, andre mindre. Roys okkupasjon av politiske partier har alltid vært massiv. Tidligere var alt i hendene på Kristendemokratiet, men de, utover moralske valg, visste hvordan de skulle lage god TV. Da vi skapte andre kanal, siden 2004 Roy The Socialists ønsket å ta den i egne hender så lenge den ble styrt av parlamentet. Georgia Melony oppfører seg som de andre, med den forskjellen at hun viser litt spenning, og hun gjør det med mindre forsiktighet.» TV, informasjonens dronning I følge en studie om italienernes vaner mottar 51 % av dem fortsatt informasjon kun via TV, ifølge Censis-rapporten hentet fra 2022. TG1, den første offentlige kanalens TV-nyheter, var den mest sette med et gjennomsnittlig publikum på tolv millioner. For ikke å snakke om mange talkshow, Talkshow om politiske temaer blander ofte det italienske audiovisuelle landskapet med mer enn tvilsom kvalitet. Å kontrollere Roy ved å bytte mellom menn og kvinner i makt og luft er åpenbart for Georgia Meloney. Spørsmålet som forblir åpent er hva høyre- og ekstreme høyre vil gjøre ut av det, og hvordan man kan endre fortellingen og programmeringen til italiensk offentlig fjernsyn for å forandre samfunnet kulturelt.