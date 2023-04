MLS kan si opp kontrakten hans: Hvilken fremtid for Dante Vanseer i Amerika?

Fra drøm til drøm. Slik kan Dante Vanseers amerikanske eventyr i Uncle Sam’s Land beskrives. Ankomsten med stor stas denne vinteren, døde angriperen i sporene anklaget for rasisme. I motsetning til Europa, tar MLS denne typen problemer svært alvorlig. Det italienske forbundet bestemte seg for å suspendere Romelu Lukaku, som ble offer for et apeskrik mot Juventus da kampen ble stoppet i nesten 20 minutter i Amerika. En annen verden. Etter stormen ba spilleren om unnskyldning. Dette hindret ham ikke i å gå vekk fra gruppen, når etterforskerne kunne gjøre jobben sin.

Faktisk har Dante Vanzeir mye risiko! En mann med et rykte som en stor svigersønn i Belgia, Oznwafor kan til og med miste kontrakten til tross for et rødt kort for blodsutgytelse mot ham. Når det kommer til rasisme og diskriminering, er det nulltoleranse for MLS! En undersøkelseskommisjon er allerede satt ned og dens 5 medlemmer vil avhøre Wanseer og andre vitner på stedet. I sine forskrifter spesifiserer MLS at effektiv «Oppsigelse av en spillers kontrakt» Hvis kommisjonen finner at han har «skadet omdømmet og det offentlige bildet til MLS». Avhengig av alvoret i de faktiske forhold, kan en enkel bot eller suspensjon tjene som en sanksjon.

MLS er en annen organisasjon

En ting er sikkert: Vanseers fremtid er i tvil! I Europa er spillere knyttet til en klubb. I USA er de tilknyttet Championship og signerer en kontrakt med MLS. De må underkaste seg svært spesifikke regler basert på utseende eller moral. For eksempel fastsetter kontrakten en straff for en spiller som kommer for sent til et lagmøte.

I dette spesielle tilfellet kan rasistiske handlinger skade bildet, spesielt for sponsorer. Partnermerker ønsker ikke å bli assosiert med en rasistisk aktør. Så etterforskningen vil være svært viktig for Dante Vanseer. San Jose-spilleren Jeremy Epobis, som er sårbar for raseuttalelser, forklarte at begrepet ikke var mot ham personlig, men at det var et rasistisk språk. En erklæring om formildende omstendigheter for den røde djevelen.

Vanseers amerikanske drøm blir til et mareritt: Red Devils «distanserer seg fra Red Bulls» etter rasistiske kommentarer

På De Octent på Radio 1 snakket MLS-ekspert Jürgen Nijs om Dante Vanseer-saken. «Du må være forsiktig med hva du sier på banen der ute.», han begynte. «Noen ganger skjer denne typen oppførsel i øyeblikkets hete. Han kan ha sagt ord som anses som normale i Europa.

Eksempler på å trygle ham

For kommentatorer, del klager. Fra dette synspunktet er kulturen veldig annerledes og kanskje enda bedre formidlet til Stryker. «MLS trenger sine lag og nye spillere, spesielt hvis de kommer fra utenfor USA, for å bli opplært i hvordan de skal håndtere slike ting. Denne treningen foregår vanligvis i pre-season. Klubber må gi denne treningen innen syv dager etter en ny spillers første treningsøkt i løpet av sesongen.

Problem: MLS bekrefter ikke at denne opplæringen er gitt. «Her ligger problemet.», fortsetter han. «Det er lagets ansvar, det er ingen annen kontroll. Fikk Dante Vanzeir denne opplæringen? Det er spørsmålet.»

Den 25 år gamle belgieren kan imidlertid være (litt) optimistisk. MLS har allerede presedenser. «I 2021 kastet Minnesota-spiller Franco Fragabane en gjenstand mot hodet til Portland-spilleren Diego Sara. I fjor var det greske Taxi Fondas fra DC United som sa noe mot Miami som var uakseptabelt. Den gode nyheten: Begge disse spillerne har ikke mye lov. «I likhet med Wanseer er dette utenlandske spillere i sin første sesong. Begge sakene ble undersøkt av MLS, og hver gang ble det ikke gitt godkjenning fordi det ikke var tilstrekkelig bevis for hva som ble sagt å være sant.

I USA er fotball mindre annonsert enn andre idretter. Mediestormen faller mindre over Wanseer. «I New York-avisene var nyhetene sjeldnere enn her. Der snakket vi hovedsakelig om golf, baseball og mestrene i NBA-sluttspillet. Nå er det bare én ting å gjøre:Vi bør la MLS og New York Red Bulls gjøre jobben sin. Selv om han ikke blir straffet, vil han bli ventet i svingen. Han bør være forsiktig og mentalt sterk.