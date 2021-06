Mo Farah vant 10.000 meter på 2021 britiske mesterskap i Tokyo

Sir Mo Farah vil ikke forsvare sin 10 000 meter olympiske tittel i Tokyo etter å ikke ha nådd kvalifiseringstiden for 2021 British Athletics Championships.

Han avsluttet den første dagen i mesterskapet i Manchester fredag ​​på 27 minutter 47 sekunder, 19 sekunder utenom den automatiske valgtiden.

2016-olympisk mester i 2016 endte også åttende ved den europeiske 10.000 m-cupen tidligere denne måneden, nest etter Mark Scott, som doblet som en OL-test – på 27 minutter 50,54 sekunder.

38-åringen kjempet med en ankelskade, men ble forsinket i å prøve å oppfylle olympiske standarder med en presset 10.000 meter samtale.

Men til tross for ekspert tempo falt Farah i en tilstand av kald og vindfull fredag ​​kveld. Farah satte da spørsmålstegn ved sin fremtidige vei, og ønsket å konkurrere bare med de aller beste ved å innrømme at han ikke bare ville fortsette finalen, og i kveld beviste han at han var dårligere enn den kvaliteten.

“Jeg vet ikke hva jeg skal tenke eller hva jeg skal gjøre videre,” innrømmet Farah. “Jeg vil chatte med teamet mitt og se hva som skjer videre. Hvis jeg ikke kan konkurrere med de beste, hvorfor bry meg?

“Det er ingen grunn basert på forholdene, det er det. Jeg trodde jeg skulle komme ut hit, få tid og deretter gå tilbake til treningsleir.

“Fra den lille murringen min (ankel og fot) hadde jeg noen gode økter, men jeg trodde jeg kunne kjøre den. Jeg sa alltid at jeg ikke kom til å bygge et lag hvis jeg ikke kunne konkurrere med de beste.

“Jeg har hatt et fantastisk liv, og det er litt sjokkerende å tenke på dette i kveld, og jeg vet ikke hva jeg skal si.

“Jeg er heldig nok til å vinne så mange medaljer. Jeg er en av disse utøverne. Hvis du ikke kan konkurrere med de beste, hvorfor bry deg?”