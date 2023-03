Modder lanserte ChatGPT på en 40 år gammel PC

I dette tilfellet er maskinvaren som brukes en bærbar datamaskin fra IBM 5155 fra 1984. Ikke rart at den drives av en CPU fra en annen tidsalder, bokstavelig talt: en Intel 8088, klokket til 4,77 MHz og paret med 640 KB hurtigbuffer. Det er også en NE2000 Ethernet-adapter, som er ISA-kompatibel og alt drives av MS-DOS 6.22. Yeo Kheng Meng valgte denne konfigurasjonen, og mente (kanskje riktig) at enhver DOS-maskin burde kunne håndtere en klient som er i stand til å jobbe med denne konfigurasjonen.

Den største vanskeligheten med å kjøre ChatGPT på denne gamle IBM-PCen var relatert til Internett-tilkoblingen: hvordan kjører moderne programmer, som krever nettverkstilgang, på en maskin som dateres tilbake til før internett kom?

Yeo Kheng Meng måtte også finne en måte å teste klienten sin på 64-biters Windows 11 mens operativsystemet som standard ikke er i stand til å kjøre 16-bits kompilerte DOS-binærfiler. Den interesserte parten møtte også Winevdm-kompatibilitet som forhindret enhver nettverkstilkobling. Til slutt var Python for MS-DOS heller ikke brukbar fordi den ikke støtter 16-bits CPUer, merk Tech Spot.

Så megleren henvendte seg til Virtualbox for å teste prosjektet deres på samme versjon av DOS som ble installert på IBM 5155, alle med et nettverk koblet til vertsdatamaskinen, som vi leste. Yeo Kheng Meng forklarer videre at MTCP-biblioteket – en skalerbar TCP-stabel som er kompatibel med flerkjernesystemer – var avgjørende for å gjøre det i stand til å utføre prosessen. Dette verktøyet gjorde det virkelig mulig for ham å kode nettverksfunksjoner veldig raskt, og dette til tross for noen fallgruver knyttet til fraværet av multithreading på DOS.