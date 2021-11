Model S Plaid overgår SF90 Stradale i akselerasjon!

Tradisjonelle bilprodusenter har en egeninteresse i å ikke ta elbiler fra toppen! Sistnevnte utvikler noen ganger nok kraft til å undergrave ytelsen til de klassiske bilene dine.

Model S Plaid er et monster: Teslas sedan går fra 0 til 100 km/t på 2,1 sekunder og byr på 1020 maksimale hestekrefter. Ytelse som kan begeistre mer tradisjonelle sportsbiler, dette er hva de illustrerte fansen av YouTube-kanalen ønsket å prøve. DragTimes, når du setter en Model S Plaid mot Ferraris SF90 Stradale.

Ferrari underskåret

Teslas bil gjør det med heder, og enda bedre: den har slått sportsbilen flatt ved flere anledninger! De to kjøretøyene kjørte på en 400 meter lang bane spesielt designet for disse sammenligningene. SF90 har 1000 hestekrefter med sin hybridmotor (en 780 hestekrefter V8-motor sammen med 220 hestekrefter elektriske motorer).

Hvis Ferrari kan kjøre i en toppfart på 340 km/t, stopper Model S Plaid på 322 km/t, noe som ikke er så verst lenger! SF90, mye lettere enn Tesla-modellen, viser 1,88 kg per hestekrefter, med 2,15 kg for Model S. Til tross for alt klarte den seg på banen bedre enn figurasjonen.

Under et løp tilbakela Model S Plaid dermed de 400 meterne på 9,363 sekunder (237,88 km/t), mens Ferrari var «fornøyd» så å si med 9,590 sekunder (236, 72 km/t). I alle testene som er utført, har Tesla-bilen utkonkurrert den italienske produsenten ved en rekke anledninger. Du skjønte det, det var et spørsmål om å sammenligne akselerasjonen til biler, og på dette feltet er ikke Tesla redd for noen …