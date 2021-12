Modifikasjoner gjort av Mercedes på Russell-hjulet

George Russell Det er alltid tydelig at arbeidet hans hos Mercedes ved Zakir Grand Prix i 2020 ga ham kunnskap som kunne brukes godt når han kom tilbake til Williams.

Selv om han ikke rakk å gjøre store endringer på W11 før helgens start i Bahrain, fikk han innsikten fra tilnærmingen og kravene Lewis Hamilton Var veldig verdifull. For eksempel hvordan han måtte bruke Hamiltons styresystem, som inkluderer hans unike padlesystem.

Da han kom tilbake til Williams, begynte Russell å bruke denne informasjonen til egen fordel og for laget. Mens han kjørte Mercedesen ble han bedt om å gjøre endringer i strukturen på clutchpedalen i henhold til hva han hadde til rådighet.

George Russells ratt, Williams FW43B

Innen 2020 vil Williams ratt ha to årer (over), med to spaker, designet for fingerhull og for å hjelpe rytteren med å jobbe på clutchen.

Med tanke på Russells forespørsel, har svinghjulet, som ble tatt i bruk i 2021, nå bare en enkelt lang åre (nederst) som betjenes av hans høyre hånd. Spaken har et fingerhulrom i enden for å la den oppleve større stabilitet mens slaget endres.

George Russells ratt, Williams FW43B

Etter å ha signert en heltidskontrakt for å bli med Mercedes i 2022, returnerte Russell til cockpiten under en nylig test etter sesongen i Abu Dhabi, hvor han kjørte W10 (2019)-røv for å evaluere nyhetene.

Uten å kaste bort tid, inspirert av Hamiltons design, produserte Mercedes et nytt ratt med noen viktige forskjeller basert på Russells tilbakemeldinger.

Spaken er veldig sammenlignbar og alt må vurderes. Området for å plassere fingrene er imidlertid nærmere styreakselen og det utpregede monteringspunktet er nærmere venstre grep.

Dette kan skyldes forskjellen i måten de to sjåførene holder rattet på i starten, ettersom Hamilton er kjent for å ha den opprinnelige tilnærmingen med å ta tak i det øverste venstre hjørnet av hjulet.

Louis Hamiltons ratt, Mercedes W12

Det blir interessant å se om det er noen andre endringer ved starten av neste sesong, da styrekonfigurasjoner ofte er de områdene hvor sjåførene ser de minste ytelsesgevinstene.