Modne og lyse røde flammer ingen sjanse for Polen (4-0)

Etter et kvarters pause åpnet Flames scoringen Tyne de Guigny. Hannah Urlings Han la opp kort tid etter den halvtimes kamp Janice Cayman Stillingen ble 3-0 før pause. Signert polsk Autobat Messias , Som kom inn tidlig i andre periode, la litt mer til scoringen. Belgierne vant ikke, men når publikum ble ordentlig administrert, var det mange muligheter til å forbedre scoringen ytterligere. Kostbar seier med fantastiske mål: En vellykket kveld for Belgia tirsdag kveld i Lewandowski sist i kvinnelandslaget for siste gang i år!

De kunne ikke slå Polen i håp om å fortsette å konkurrere i verdensmesterskapet i 2023, og vi kan si at de gjorde jobben sin strålende: slo Red Flames 4-0 for å komme på andreplass etter kveldsmotstanderne i gruppe F.















© Alle rettigheter forbeholdt



Belgierne la godt press på den polske halvdelen i starten av kampen og lovet samtidig trygghet. Fram til det fjortende minutt var det ingen klar sjanse på noen av sidene.

I området utenfor området åpner Flames scoringen! Tessa Wulerdt presterte, mens Dine de Kykney lurte motstanderens keeper på egen fot, 1-0. Et godt mål for å få laget på rett spor.

Belgierne har en stor sjanse til å avansere 2-0, men Eurling taper kampen med de polske forsvarsspillerne.

Polen var på topp i det 22. minutt. Men det forblir rolig, uten panikk fra det belgiske forsvaret.

De befant seg tross alt i en mer komplisert situasjon i en polsk corner noen minutter senere. Nicky Evrod kom ut med en noe mirakuløs redning. Forfølger defensivt og klarer å dele seg så mye de kan, det står fortsatt 1-0.

Belgia var farlige en halvtime tidligere, men det polske forsvaret trakk seg raskt tilbake og Tessa Wல்லlard så ingen i det lille rektangelet.

I oppfølgingsaksjonen var stadion henrykte, og trodde det sto 2-0, men det ble signalisert en offsidesituasjon.

Flammene ble ikke lei, brøt i det 33. minutt! Aksjonspartnerskapet, og nok et godt mål for Belgia, gjorde at belgierne måtte gjøre det to ganger for å doble Hannah Urlings 2-0-ledelse.

Cayman får også en bedre sjanse etter hvert. Belgierne har det bra på dette møtet.

Ikke så fornøyd fortsatte Janice å sende ballen i nettmaskene, 3-0! For et bra mål!

Frustrasjon er født i polske lag og noen feil går litt dypere. Dommeren begynner å ta ut boksene.

Vi så vakre ting i denne første omgangen, og et animert publikum snudde seg gradvis til fordel for Red Flames!

Den andre perioden

Polakkene startet dårlig igjen, og slapp inn et fjerde mål for belgierne, mens Messas snudde ballen til 4-0 på baksiden av sitt eget nett. Besøkende har det tungt tirsdagskvelder.

Flames hadde en 5-0 ball på 56, men de viser litt mer hekkende … Når supporterne i Louvain satte stemningen, må showet si at det er det!

Tessa Wullerts akselerasjon gjorde vondt i motstanderens forsvar, og 5-0 så ikke ut til å gå for langt … stolpene lider!

Belgia fortsetter å dominere denne mengden. Hun kan score flere mål, men trenger ikke være for grådig. Vi ser det vakreste på enga!

Muligheter for å returnere til Belgia. Men poengsummen endres ikke lenger. En flott seier over flammene som bekreftet de essensielle tre poengene og ga oss et godt show!