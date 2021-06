Mohamed Salah med portugisisk mirakel fører til ny Liverpool-overføringsspekulasjon

Velkommen til vårt Liverpool.com Media Watch-stykke. Ikke i utgangspunktet, vi har allerede gjort overføringer og europeiske rundinger, så på noen måter tror jeg dette ikke er nytt. Uansett, vi trodde vi skulle gå inn i fotballverdenen på en bred og rundkjørt måte for deg, og ha det gøy med noen av historiene og emnene som utgjør de daglige rundene.

Liverpool-stjernene kvalifiserer seg til runde 16

UEFAs nye konkurranseformat er nå bekreftet av flere lag for utslagsrundene i Euro 2020. Av de seks lagene på tredjeplass er de fire beste sikre fremskritt; Gårsdagens resultater sørget for at hvert lag ville være minst fire poeng opp til 16-delsfinalen. Så mye for risiko.

England er en av de kvalifiserte mottakerne bortsett fra ett spill. Uavhengig av avgjørelsen mot Tsjekkia, ville en smal seier over Kroatia og en målløs remis mot Skottland helt sikkert være nok til å unnslippe gruppen. Jordan Henderson er foreløpig ikke med i denne kampen, men håper å vises i utslagsfasen nå. Sveits også: De måtte oppnå fire poeng i alle tre kampene, men Sherdan Shakiris brace mot Tyrkia var endelig nok for en trygg vei.

Neko Williams og Harry Wilson hadde allerede kvalifisert seg ved å bli nummer to med Wales fra gruppe A, foran Shakiris Sveits etter målforskjell. Georgino Vignal er også teknisk fremdeles en Liverpool-spiller – han avsluttet en perfekt lagnivåkampanje for Nederland med Brasil mot Nord-Makedonia.

Benitezs kanter er nær Evertons trekk

Rafael Benitez har tatt et nytt skritt mot en sjokkerende retur til ledelsen hos Mercedes.

Tilsvarende Glass , Hvem rapporterer om videre forhandlinger mellom den tidligere Reds-sjefen og Goodison Park-linjen. Disse diskusjonene sies å ha blitt holdt for å publisere de “beste detaljene” i avtalen, som kan bli kunngjort i løpet av de neste dagene.

Eier Farhat Moshiri ble sagt å være “nervøs” av tilbakeslaget fra Everton-fansen da linkene først ble offentliggjort, men avtalen ser fremdeles ut til å utvikle seg. Benitez er Champions League-vinner med Liverpool, udødeliggjort i en av The Cups mest populære bannere. Det er ingen tvil om at å ta Everton-setet vil føre til blandede følelser på begge sider av skillet.

Feil agent?

Mohammed Salah skal være på ferie, men det ser ut til at han kan være måneskinn som agent. Spiss, som signerte for Liverpool i dag for fire år siden, dukket opp med Fabio Silva i den unge spissens Instagram-historie.

Etter å ha opplevd en tøff debut-sesong for de 18 år gamle Wolves, har Raul Jimenez slitt med å gjøre fremgang i et langt fravær. Fire mål og tre assists viste imidlertid et snev av Silvas løfte – han er en av de beste unge eiendelene rundt fordi han tiltrakk 36 millioner dollar i fjor.

Dette er ikke første gang Liverpool tester Molineux for portugisisk talent. Diego Jotta gikk på denne veien i fjor sommer og har hatt en kjempesuksess på Anfield så langt. Hans ni Premier League-streik i 19 opptredener gjorde at han ble nummer fire i ligaen med 90 minutter til overs. Jotta imponerte også ved EM, scoret et mål og slo Cristiano Ronaldo 4-2 i Tyskland.

Liverpool følger Chelsea på verdensrankingen

Nettsted for statistisk analyse Femte tretti det siste “Global klubbfotballrangering.Programmet, som opprinnelig ble satt opp for å gi innsikt i USAs valg, leser nå data om et bredt spekter av emner. Inntreden i fotballarenaer går til den nye kampanjen da Liverpool blir den femte beste klubben i verden.

Til tross for den relativt interessante ansettelsen, finner Liverpool seg fortsatt bak Manchester City (første) og Chelsea (tredje) mer enn slike som Real Madrid og Manchester United. Beregningen er basert på femteårs “Soccer Power Index” (SPI), som er en kombinasjon av forrige sesongs ytelse og Transformer-rangerte spillerverdier. City og Chelsea spilte i fjorårets Champions League-finale; Sammen med sine dyre lag er det ikke overraskende at de er veldig høyt på rangeringen.

Liverpools endelige SBI-poengsum på 89,2 indikerer en prosentvis sjanse for å vinne et spill mot den gjennomsnittlige motstanderen i nøytral. I samme beregning er Manchester City-poengsummen 92,4 og Chelseas totalt er 90,5. Hvis man skal tro på beregningene, kan trioen forventes å vinne et flertall kamper neste sesong: tittelen kan redusere ytelsen i de seks store sammenstøtene.