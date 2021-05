Mohamed Salah ødelegger Liverpool-myten, Kevin de Bruyne beviser det

Liverpool scoret tre verdifulle poeng mot Southampton lørdag, mest takket være Sadio Manes åpningsmål.

Diego Alcondara scoret for de røde for første gang, og Alison Becker gjorde de beste redningene han hadde i en Premier League-kamp (Per Michael Reid), Men målene betaler leien og Mane gjorde sin del.

Hans streik ble satt for ham ved korsfestelsen av Mohammed Salah. Kommentatorer og eksperter påpeker at dette er første gang egypterne setter et mål for Mane i Premier League denne sesongen.

Bortsett fra kombinasjonen for et 5-0 Champions League-mål i Atlanta, var implikasjonen tydelig: Salah er en egoistisk spiller, et sjeldent eksempel på å hjelpe en lagkamerat.

Ingenting kan være lenger fra sannheten ettersom tallene for 2020/21 sesongen er uutholdelige.

Salah har skapt 11 ligasjanser med totalt 1,64 forventede mål for Mane før lørdag (Understat for en), Så førstnevnte kan ikke klandres hvis lagkameraten ikke klarer å endre sjansene.

Sjansene for at Liverpool blir med i den europeiske turneringen denne sesongen er totalt 14 og XG-tallet er 1,97.

Selv om målene ikke endret seg i henhold til grunnleggende tall da de ble strukturert, overgikk Salahs krusifiks mot Southampton de to målene han hadde håpet på for Mane, og kom som andrehjelp for kampanjen.

I 166 kombinasjoner av mulighetsskaperen og skuddtakeren Liverpool I ligaen og i Europa før deres hjemmekamp med de hellige, var det bare seks som scoret høyt, og fem satte høyere mål enn forventet enn Salah-Mane-paret.

Selv om assistentene kan ha vært tynne på bakken i 2020/21, har forholdet deres vært sterkt siden han ble med i Reds nr. 11-klubb.

Feil Han har scoret 12 mål for Mane de siste fire sesongene, sammen med Roberto Firmino i den perioden (brasilianeren satte også opp fire kamper i 2016/17 for å hjelpe Mane med flere i Liverpool).

Et bredere syn på alle Premier League-spillere avslører hvor kreativ den tidligere Roma-spissen var i løpet av sin tid med klubben.

De siste fire årene har Salah assistert på 32 mål i den første flyturen av engelsk fotball, som bare kan vinnes av to spillere.

Kevin de Bruyne leder overraskende med 49 løp, mens Liverpools venstreback Andy Robertson er nummer to med 33 poeng, ett mer enn lagkameraten.

Men når vi ser på Salahs forhold til Mane, stoler spilleren som tilbys på å ta skuddscoren. Fra perspektivet til personen som mottar muligheten, er det totale antallet muligheter de har satt veldig relevant.

Med dette trekket er Salah fjerde i ligaen siden han begynte i Liverpool, og skaper 235 muligheter. Premier League.

De Bruyne har 350, Pascal Cross 262 og Willian 246. Kvaliteten på muligheten er også viktig, siden denne ledelsen er på kanten av mer enn to spillere etter Salah.

Manchester Citys belgiske midtstopper er rangert på 80. plass siden starten av 2017/18, med totalt 52 for Salah i Premier League, ifølge Aptas klare sjanser (spilleren forventes å score).

Han kan ha gitt sin første ligahjelp til Maneu lørdag 2020/21, men ikke ta det som bevis på at Mohamed Salah var egoistisk eller uvant før det.

Tallene er utvilsomt bevist annerledes.