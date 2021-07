Gullmedalje Rover Mohamed CB vil lage historie på fredag ​​etter å ha blitt erklært den første muslimen som flagget det britiske flagget ved den olympiske åpningsseremonien. Han vil få selskap av en annen gullmedalje-sjømann Hannah Mills, en kampanjer for rene hav og en engangs plast eliminator i sporten.

Dette er første gang to konkurrenter har vært i stand til å bære flagget siden IOC kunngjorde i fjor at hver nasjonale olympiske komité kunne utnevne en kvinnelig og en mannlig atlet som flaggbærere.

SBH & Mills følger i fotsporene til Team GPs mest kjente idrettsutøvere, inkludert Andy Murray, Rovers Sir Matthew Pincent og Sir Steve Redgrave, og den første kvinnen som bærer flagget, Anita Lonesborough. Team GB I Tokyo i 1964.

Sibihi, som ble snappet ut av sin offentlige skole i Kingston av et prosjekt rettet mot skoler utenfor Roings tradisjonelle offentlige skoleopptaksområder, snakket om sin stolthet over å bli valgt.

“Det er en ære,” sa han. “Det er et ikonisk øyeblikk innen den olympiske bevegelsen – folk husker disse bildene. Jeg husker Andys bilder fra Rio. Jeg husker at jeg så Sir Matt og Sir Steve før jeg ble en rover, så det er utrolig stolt av meg.

“Det kommer virkelig til å bli en drømmeopplevelse å gå til en åpningsseremoni, men med årets racingplan har jeg virkelig klart å være flaggbærer.

Sibihi, som var den første muslimske traineen for Storbritannia før han vant en gullmedalje ved Rio-OL i herrenes fire, la til: “Jeg vant en medalje og var på avslutningsseremonien, men vil nå virkelig komme tilbake. Å være leder for team med Hannah vil være et livslangt minne som jeg aldri vil glemme. ”

Mills, som forsvarer sin kvinnes 470-tittel sammen med Elite McIntyre i Tokyo, sa at det å bli valgt var det største øyeblikket i karrieren hennes. Ved åpningsseremonien skal teamet bli bedt om å bære flagget for fastlegen olympiske leker Ikke en setning jeg trodde jeg skulle si. Det var helt overveldende da jeg ble fortalt, og jeg var så følelsesladet da jeg hadde et øyeblikk å tenke på hva det betydde.

“Dette er den største æren av karrieren min, og jeg tror mer enn noen gang at disse spillene kan løfte landet vårt og gi utrolige sportslige øyeblikk for å inspirere nasjonen.”

Mills introduserte Big Plastic Pledge i 2019, som tar sikte på å fjerne engangsplastikk fra sporten, og i fjor ble han valgt ut som en europeisk klimakontraktsambassadør.

“Hver strand, marina og havn jeg har reist til er full av plast,” sa han. “Det åpnet døren til en verden av bærekraft. Jeg liker å bruke spillbakgrunnen, nettverk og profil for å øke bevisstheten, endre atferd og påvirke andre i miljøspørsmål.”