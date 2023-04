Mojito-elskere, pass på: cocktailen din er giftig!

Mojito, caïpirinha og andre cocktailer med sommersmak vil garantert lokke de neste dagene i solen. Men pass på! En rapport publisert i dag av Greenpeace Tyskland avslører at kalk produsert i Brasil og solgt i EU inneholder rester av flere plantevernmidler. Et akkreditert og sertifisert laboratorium analyserte mer enn 50 sitronprøver kjøpt fra supermarkeder og grossistmarkeder i Tyskland, Østerrike, Belgia, Spania, Frankrike, Italia, Nederland og Sverige.

Mer enn halvparten av plantevernmidlene som påvises anses som svært farlige fordi de utgjør en høy risiko for menneskers helse, dyr eller miljøet. Studien ble utført i påvente av EUs diskusjoner neste måned om en frihandelsavtale med Mercosur-landene. Når handelsavtalen er på plass, vil den fjerne toll på europeisk plantevernmiddeleksport til Mercosur-land og dempe restriksjoner på importerte matvarer, noe som kan føre til en kraftig økning i bruken av plantevernmidler og dermed deres skadelige effekter.

Belgiske modeller

Alle de fem belgiske prøvene som ble testet viste spor av plantevernmidler. Det ble også funnet spor av imidakloprid i en av dem. Det er en neonikotinoid som er forbudt i EU fordi den skader bier.

«Etter å ha forårsaket miljømessige og sosiale skader i landene i det globale sør, kommer plantevernmidler som er forbudt i vårt land tilbake til tallerkenene våre og setter helsen vår i fare», avslutter Alban Aubry. «Dette viser hvor feil og urettferdig matsystemet vårt er. Vi må flytte det mot et system som respekterer bønder, miljøet og helsen vår. Belgia må prioritere retten til bærekraftig og kvalitetsmat for alle og sikre at EU ikke ratifiserer EU-Mercosur-avtale.».