Molly-May hack: Kosmetisk sminke for unge kvinner bør ikke normaliseres | Ends & Arts News

Love Island-stjernen og den innflytelsesrike Molly-May-hauken har advart fansen om å få fyllstoffer, og sa at det ikke stemmer, slik som “Kylie Jenner-samlinger” er normalisert for unge kvinner.

Den 22 år gamle stjernen sier at han bestemte seg for å oppløse seg alene fordi han var bekymret for at noen begynte å dukke opp i den intense plastikkirurgiske realityserien Patch.

Hack, Som fortsatt er i et forhold med bokser Tommy Fury, The Island of Love Deltakeren hun ble med på det vinnende datingshowet i 2019 fortalte Cosmopolitan Britain at hun først fylte leppene da hun var 17 år gammel.

Haag deltok på Love Island sommeren 2019. Bilde: ITV / Shutterstock



Hun fortalte pressen at det ikke skal betraktes som normalt for unge kvinner å endre utseendet med kosmetiske prosedyrer.

“Jeg gjorde et klubbutseende og tok en selfie,” sa han, i det øyeblikket han innså at han hadde gått for langt. “Jeg stirret på det: ‘Jeg vet ikke hva jeg gjorde med ansiktet mitt.’

“Jeg gikk fra å se ut som en tenåring til noen i båten. Jeg trodde aldri jeg var usikker, men jeg burde ha gjort det.”

Hacket, som har 5,5 millioner følgere på Instagram, fortsatte: “Vi må slutte å fylle på fyllstoffet.”Kylie Jenner Pakker ‘.

“Da jeg først var ferdig med leppene mine, var jeg 17 og i en alder av 10 var jeg redd for å tenke hvordan det ville være for henne hvis jeg hadde en datter.

“Jeg glemmer noen ganger hvor unge tilhengerne mine er. Jeg lurer ofte på om noen av DM-ene mine (i direktemeldinger) til og med har en telefon.”

Kylie Jenner filmer på Vanity Fair Oscars 2020. Bilde: A.P.



Jenner, 23, er den yngste Kardashian Søstre og brukte leppefyllstoffer; Den klumpete tuten hennes blir ofte bedt om av de som tror hun kan kopiere utseendet sitt.

Ansikts- og leppefyllstoffer (hudfyllstoffer) er produkter som injiseres i ansiktet ditt, som fyller linjene og rynkene og tilfører volum til områder som leppene eller kinnene, som vanligvis varer mellom seks og 18 måneder.

De fleste hudfyllstoffer som brukes i Storbritannia inneholder et naturlig stoff som heter hyaluronsyre, ifølge NHS-nettstedet.

Haag har tidligere snakket om å endre kosmetiske prosedyrer, og kunngjorde i mars at hybridbindinger er fjernet fra tennene.

Hun er ikke den første Love Island-stjernen som snakker om kompleksiteten i kosmetiske prosedyrer og kirurgi.

Laura Anderson, 32, som dukket opp på showet i 2018, sa at hun angret på å ha brystimplantater da hun var 18 år.

I november 2019 la han ut et bilde av seg selv fra kirurgi med arr på Instagram, og fortalte fansen at han hadde bestemt seg for å redusere det.

Bilde:

Laura Anderson sier at hun aldri har hatt en kosmetisk kirurgi. Bilde: Joel C. Ryan / Invision / AB



“De opprinnelige implantatene mine var så store at jeg over tid faktisk strakte ut huden og brystlommen, og jeg ble informert om at valgene mine nå ville være begrenset,” skrev han. “Det var noe jeg aldri hadde tenkt på for mange år siden.

“Hvis jeg kunne holde det på min måte, ville jeg gå tilbake og aldri gjøre min første operasjon. Fraværet av implantater og det å være naturlig er ærlig talt personen jeg føler meg inne.

“Jeg vil fortelle de unge damene eller gutta der ute at jeg tror kirurgi er svaret på alle deres problemer. Vet at beslutningen om å gå under kniven er enorm, og virkelig har sine konsekvenser.”