En mann er dømt for å ha knivstukket Jagger Molly Tibet og drept kroppen sin.

I dag dømte en voldgiftsdomstol i Iowa Farmhound Christian Bahena Rivera for første grads drap på en student i 2018.

En udokumentert innvandrer fra Mexico fortalte politiet i et intervju i august 2018 at han fulgte Tibet da han kom ut av et kveldsløp i Cornfield, Iowa.

Han var sint på henne, “mørknet”, og før han kom fram, skjønte han at det blødde i starten av kjøretøyet hans.

Han gravla henne deretter i et avsidesliggende Iowa Cornfield, fortalte påtalemyndigheten for retten under rettssaken.



Rivera tok deretter politiet til Cornfield, hvor påtalemyndighetene sa at etterforskerne fant kroppen hans med farlige knivstikk.

“Jeg tok deg hit, ikke sant? Så det betyr at jeg gjorde det,” sa han til dem mens han var i felten.

Han endret historien mens han vitnet i retten onsdag. CNN rapporterte.

En 26 år gammel oversetter sa at han ble bortført av to maskerte menn og tvunget til å delta i et komplott for å drepe tibetanere.

De truet deretter familien hans og ba dem være stille.

Forsvarsadvokat Chad Fries hevdet at det ikke var noe drapsvåpen, ingen forbrytelse, ingen øyenvitner, ingen tilståelse og ingen hensikt, og at hans klients opprinnelige uttalelse under 11-timers rettssaken ble gjort under tør.



“Vi tror Christians ‘bekjennelse’ eller uttalelse er falsk eller misvisende,” sa Freese.

Panelet i Downsport brukte syv timer på to dager til å diskutere saken mot Rivera før den kom tilbake med dommen.

Tiltalte viste ingen følelser da enkeltdommen ble kunngjort.

Før drapet jobbet Rivera på Yarrabi Farms i fire år.



Saken ble en høyprofilert sak i USA da Molly, en psykologstudent ved University of Iowa, ble ransaket. Donald Trump Om historien.

Den tidligere amerikanske presidenten sa at hans død aldri skulle ha skjedd før landets innvandringslover ble kalt en “skam”.

Mollys far, Rob Tibbets, har politisert datterens død og oppfordret folk til ikke å gjøre det til innvandring, og kalt gjerningsmennene “dype rasister”.

Tingrettsdommer Joel Yates beordret Rivera varetektsfengslet uten kausjon og dømte ham 15. juli.