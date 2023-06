Moment 3 for Windows 11, de 7 høydepunktene

Microsoft har tilbudt en «Preview»-versjon av innholdet i Moment 3-oppdateringen til Windows 11-brukere i noen dager nå. Vi har flere nye funksjoner. Her er høydepunktene.

Moment 3 er en stor oppdatering til Windows 11. Ved å installere den kan operativsystemet bli rikere og bedre. For dette formål ruller Microsoft ut nye funksjoner, men ikke bare. Vi har også optimeringer og justeringer.

Windows 11 Moment 3, høydepunktene i 7

Taletilgangskommandoer



Firmaet gir beskrivelser og eksempler for hver kommando. Hjelpesiden for taletilgangskommandoer er enklere og enklere å bruke. Den er beriket med nye kategorier for å få mer informasjon og et søkefelt for rask tilgang til bestillinger.

Undertekster, støtte for nye språk

Direktetekstfunksjonen er nå tilgjengelig med nye språk, inkludert dansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk og andre engelske dialekter. Hvis du vil oppleve live undertekster, kan du starte denne funksjonen med følgende tastekombinasjon: WIN + Ctrl + L.

Stemmetilgang, nye kommandoer tilbys for å velge og redigere tekst

Systemstatusklokke, sekunder er tilgjengelig

Det er en «liten» nyhet, men det har blitt sterkt etterspurt av Windows-fellesskapet. Forventet. Det er mulig å ha flere detaljer på klokken, vise sekundene eller til og med en andre klokke.

Sikkerhet: multi-app kiosk-modus

Windows 11 forbedrer sikkerheten din med en kioskmodus med flere apper. Administratorer kan deaktivere bestemte funksjoner og administrere hvilke apper som kan og ikke kan kjøre.

VPN-statusikonet er beriket med et lite skjold i systemstatusfeltet (tidssone med dato). Indikerer en tilkobling til en anerkjent VPN-profil.

ACBC

Content Adaptive Brightness Control (CABC) er mulig på bærbare datamaskiner og 2-i-1-enheter. Denne funksjonen forsøker å finjustere seeropplevelsen og batterilevetiden ved å justere skjermens lysstyrke basert på innhold.

Tofaktorautentiseringskode – Kopi-knapp

Tofaktorautentiseringskoder (2FA) kommer med en kopiknapp. Denne nye funksjonen er bare tilgjengelig på engelsk for øyeblikket.

imp-tasten på tastaturet

Til slutt loves forbedringer av søkeytelsen i Innstillinger og en endring av standardoppførselen til utskriftsskjermtasten er implementert. Hun lanserer klippeverktøyet.

Windows 11 og Moment 3, her er listen over alle de nye funksjonene!