Momentum for beskyttelse av det sørlige havet vokser – Australsk Antarktis-program (2021 News)

I går kveld a Ministererklæring fra et møte på høyt nivå organisert av EU oppfordret til presserende internasjonal handling “for å bevare biologisk mangfold og unike økosystemer i Sørishavet for nåværende og fremtidige generasjoner.”

Å skape et nettverk av beskyttede områder i Sørishavet som tilstrekkelig representerer og bevarer dets økologiske mangfold er et skritt nærmere, sier den australske divisjonen i Antarktis.

15 land og EU kom sammen på en nettkonferanse 28. april for å bekrefte sin forpliktelse til å beskytte Sørhavet mot klimaendringer og andre menneskelige påvirkninger.

Australias miljøminister Sussan Ley var den første taleren på møtet som inkluderte seniorrepresentanter fra Frankrike, Tyskland, Norge, Storbritannia, Uruguay, Chile, Argentina og USAs presidentutsending for klima fra Amerika.

De 15 nasjonene og EU er medlemmer av Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources, kjent som CCAMLR.

Australsk kommisjonær for CCAMLR Gillian Slocum sa at møtet fikk fart for å etablere et representativt system for marine beskyttede områder (MPA) i Sørishavet.

“Møtet, initiert av EU, ble enige om å oppmuntre de 26 medlemmene av CCAMLR til å delta konstruktivt i MPA-forslagene som for øyeblikket blir vurdert.”

“Australia vil fortsette å spille en ledende rolle i å etablere et representativt MPA-system i Sørishavet, inkludert i Øst-Antarktis og Weddellhavet,” sa Slocum.

Antarktis nettverk av marine beskyttede områder

I 2009 etablerte CCAMLR sin første MPA, South Orkney Islands Southern Shelf Marine Protected Area, en region som dekker 94.000 kvadratkilometer i det sørlige Atlanterhavet.

I 2016 ble CCAMLR-medlemmer enige om å etablere en ny MPA i Ross Sea-regionen. Ross Sea MPA, som dekker et område på 1,55 millioner kvadratkilometer, er den største i verden. Nesten tre fjerdedeler av området er en “no fishing” sone som forbyr alt fiske.

Siden 2012 har Australia, sammen med EU, tatt til orde for adopsjonen av en østantarktisk MPA. Norge, Storbritannia og Uruguay er nå medforfattere av forslaget.

“Øst-Antarktis MPA vil beskytte særegne dyphavsrev og fôrområder for marine pattedyr, pingviner og andre sjøfugler,” sa fru Slocum.

Det vil også gi vitenskapelige referansesoner for å forstå effekten av fiske utenfor beskyttede områder og konsekvensene av klimaendringene for økosystemene i Sørishavet.

Storskala MPA er også et viktig verktøy for å bygge motstandsdyktigheten til hav og økosystemer mot påvirkningene av klimaendringene.

Australia er også medsponsor for Weddell Sea MPA og støtter Argentina og Chile i å etablere en MPA i Antarktis-halvøya-regionen.

Australsk antarktisk vitenskap er en aktivator

Australsk divisjonsdirektør i Antarktis Kim Ellis sa at CCAMLR er et utmerket eksempel på å anvende vitenskap for å gi evidensbasert miljøbeskyttelse.

“Vår vitenskap har direkte innvirkning på politiske resultater for en rekke forvaltningsspørsmål i Sørhavet, fra å sette fangstbegrensninger for krillfiske til å informere om utformingen av marine beskyttede områder.”

“Det er viktig at CCAMLR-forslag er basert på den beste tilgjengelige vitenskapen, og det er det det australske Antarktiprogrammet tilbyr,” sa Ellis.

AAD nestleder sjefforsker dr Dirk Welsford er for tiden styreleder for CCAMLR vitenskapelige komité.