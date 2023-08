moms og særavgift…: Halve prisen på en tank drivstoff, dette er avgifter!

Dette er ikke nytt, men det er viktig å huske: prisene vi betaler ved bensinpumpen representerer ikke bare utviklingen av prisen per fat olje, men også hele skattekjeden. Vi har beregnet en 95-liters tank bensin – 50-liters E10 til gjeldende makspriser. Dermed snakker vi om en full tank til 1,8670 euro per liter, til sammen 93,35 euro.

Prisene stiger igjen ved pumpen, selv om prisen per fat olje fortsatt er lav: hvor er forvirringen? Vi forklarer

La oss starte med prisen på sluttproduktet som kommer ut av pistolen. Det representerer 0,7141 euro per liter, eller 35,705 euro for denne 50-liters tanken. Til dette må vi selvsagt legge marginen til oljeselskapet og den medfølgende pumpen, samt distribusjonskostnadene: de faktureres til €0,2160 per liter, eller €10,8 i dette eksemplet.

Vi kommer dermed frem til 46.505 euro for dette segmentet. resten ? Vi starter med produksjonsavgiften, som koster oss 0,6002 euro per liter, eller 30,01 euro for den totale tanken. Til dette kan vi legge Apetra-bidraget, dette er bidraget som brukes til å forsyne landets strategiske lager. Dette utgjør €0,0131 per liter, eller et lite bidrag på €0,655 totalt.

Redaksjonell: Belgisk skatteraseri må stoppe

Til slutt må du åpenbart legge til 21 % moms til €77,17, som er €16,185 (€0,3237 per liter) for å komme frem til en totalpris på €93,35, inkludert … 49,8 % avgift. , bare det.