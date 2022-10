Monaco gjenvinner fargen mot Angers / Ligue 1 / J13 / Monaco-Angers (2-0) / SOFOOT.com

AS Monaco 2-0 Angers SCO

Mål: Mbolo (54e) og Golovin (70e) for ASM

Alexander Golovin.

Ikke spesielt strålende, Monaco vant hjemme denne søndagen mot rødt lys Angers (2-0), og lenket et grusomt femte strake nederlag. Etter fire mislykkede møter i alle konkurranser, for å finne et smil – og fange Marseille – for opprettelsen av kansleren.

Monacos holder ballen tidlig, men gjør ikke mye. Angevins var farligere da de utnyttet Complex sine defensive feil, da Pierreque Capelle (16) fullførte Adrien Hunos gjennombrudd dårlig.e) Monaco må vente en halvtime for å plage Yahya Fofana. Wissam Ben Yedder forsøkte først en stram vinkel og den tidligere Le Havre fomlet (34e) så tvinger Acemist spiss Ibrahim Amato til å begå en foul i sitt eget område på grunn av en duevingekontroll: logisk straff, men den franske landslagsspilleren blir avkjølt av en utmerket Fofana, som dykker perfekt til høyre for ham (39e)

Fra garderoben hentet Philippe Clement Wanderson og gikk tilbake til 4-4-2. Selv om Capells streik tvang Alexander Noble til å jobbe hardere (51e), er denne formasjonsendringen bra for Rock-spillerne: Ben Yedder blir oppdaget på overflaten og skifter midlertidig for å passere til Wanderson, som passerer sterkt på det første målet; I forfølgelsen løfter Briel Mbolo seg opp og takler ballen i nettet for å åpne scoringen. (1-0, 54e). Monaco-innbyttere har gjort jobben siden Aleksandar Golovin ble erstattet nede til venstre av Kevin Volland etter en god levering fra Ben Yedder. (2-0, 70e).

Anger er nederst i klassen.

AS Monaco (5-3-2): Nubel – Aglioche (Diata, 73e), Tisasi, Mariban, Sir (Wanderson, 46e), Jacobs (Henrik, 55e) – Fobana, Mataso, Minamino (Kolovin, 55e) – Mbolo (Voland, 68e), Ben Yedder. Trener: Philip Clement.

Angry SCO (5-3-2): Fobana-Valerie (Bamba, 46e), Houndontji, Amato, Mendy, Capel – Huno (El Melali, 74e), Bentaleb, Onahi – Salama (Sima, 68e), Abdelli (Taibi, 73e) Trener: Gerald Paticle.