Monaco slo PSV via bass / C1 / 3. innledende runde / Monaco-PSV (1-1) / SOFOOT.com

Sjokkert over PSVs åpning før pause, ventet AS Monaco med å utligne (1-1) de siste ti minuttene og ta skjebnen i egne hender i tredje innledende runde av Ligue des champions denne tirsdagen. Wissam Ben Yedders side må være enda mer konsekvente på Philips Stadium neste tirsdag hvis de skal se sluttspillet hvis den franske klubben i det hele tatt kan ta på stolpen på slutten av turneringen.

Monaco 1-1 PSV

Mål: Tisasi (80e) for ASM // weirman (39e) til Boren

Fordelen med sommerforberedelsesfasen er at du har tid til å teste ting og finne motstanderens små feil. Da det var på tide å finne PSV i den tredje innledende runden av Champions League, la Philippe Clement og hans stab sikkert merke til at nederlenderne ikke var det mest organiserte laget å forsvare fra dødballer. Monegaskerne la da vekt på bekymring spesielt på dette stadiet av spillet Boren, under tirsdagens første etappe, ble belønnet ti minutter fra slutten av ordinær tid. Og heldigvis viste ikke Monaco nok til å snu nederlenderne i kampen, mens PSV bare trengte én sjanse til å ta kontroll.

Monaco krever straffe, PSV straffer ham

I begynnelsen av kampen ser Monaco bra ut i joggeskoene. ASM har gass, bravader og sjalusi. En sterk kontrast til PSV i Formaldehyde, hvis offensive midtbanespiller Guus Til, som Guus Til, ikke kan vinne med en enkel kontroll eller pasning. De Boren Ikke prøv å være farlig, før et glimt av kollektivt geni slutter med den deilige midtbanespilleren Joey Weirman. (0-1, 39e). En usynlig PSV, så morderen: Ruud van Nistelrooy er egentlig ikke treneren for dette laget.



Scoring starter for nederlenderne. Midtbanespiller Joey Weirman scoret på en suveren levering fra Luc de Jong. PSV Eindhoven 1-0 i det 37. minutt.#ASMPSV▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/2AghE3dBul – Canal Football Club (@CanalFootClub) 2. august 2022

Hvis Monaco stort sett var avslappet etter sin skarpe start, beholdt Philippe Clements menn kontroll over spillet og uroet nederlenderne i anfall og start. ASM, PSVs to frisparkkombinasjoner var årets beste for Strawberry 32..e MIN: Youssef Fobana spytter en pastos som treffer Jordan Deese sin arm i området hans, men dommeren surrer på Louis-II Stadium, og nekter å peke på straffemerket selv om han har sett bilder.

? Etter å ha konsultert VAR, tildelte ikke dommer David Massa Monaco straffe. 0-0 i dette møtet med en halvtime igjen.#ASMPSV▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/jM17jVqJPt – Canal Football Club (@CanalFootClub) 2. august 2022

Takk

Bis gjentok det etter pause: Monaco gikk ut av åpningsblokkene og klarte ikke å utligne da Takumi Minamino befant seg alene mot Walter Benitez. Men eks-Liverpool finner ikke rammen, og det samme scenariet gjentar seg for ASM, og faller inn i feil rytme til en suveren Ibrahim Shankar-ledet PSV.

Men selv om Monaco ikke imponerte nok til å tvinge frem uavgjort i det nåværende spillet, var det i en dødball at Rock fant sin redning. Axel Disasi er på returen fra frispark og frigjør ASM (1-1, 80e). Likevel på dette tidspunktet i spillet tenker Youssef Fobana på å sprenge Monaco-hulen, men innlegget motsetter seg hans ønske. I Nederland er det neste tirsdag nødvendig å sette centimeter på høyre side for å drømme mer.

AS Monacos ligning. Den er signert Axel Disasi. På dødball av Jacobs avverger Fofana ballen for forsvarsspilleren, som bare må dytte ballen inn i nettmaskene. 1-1 i denne kampen?⚽️#ASMPSV▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/VyxmDUjeFe – Canal Football Club (@CanalFootClub) 2. august 2022

Monaco (4-2-3-1): Nebel – Wanderson, Tisasi, Mariban, Jacobs – Matasso, Fobana – Golovin (76)eMbolo), Voland (76eG. Martins), Minamino (68eDiett) – Ben Yedder (81eDiop). Trener: Philip Clement.

PSV (4-2-3-1): Benitez – Mwene (75)eOppegård), Teze, Obispo, Max (61eRamalho) – Veerman, Shankare (77evon Ginkel) – Sybari (75eX. Simons), Till (61eGutiérrez), Gakpo – L. De Jong. Trener: Rut von Nistelrooy.

Av Douglas de Graaf