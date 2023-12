Mond kan løse den nylige gåten med utvidelsen av universet

Det sies ofte at det var Edwin Hubble som oppdaget utvidelsen av rommet, noe som bekrefter en prediksjon av Einsteins generelle relativitetsteori. Men faktisk er virkeligheten litt annerledes. Det Hubble gjorde var tydelig å vise at det var et proporsjonalitetsforhold med en konstant mellom den spektrale rødforskyvningen til galakser og deres avstander til Melkeveien. For ham, en utmerket observatør, men på ingen måte en teoretiker, var dette skiftet en enkel Doppler-effekt.

Faktisk var det Georges Lemaître som ikke bare oppdaget loven om konstanten i dag kalt Hubble-Lemaître før Hubble, men som også forsto og demonstrerte at denne loven skyldtes forlengelsen av bølgelengden til et foton under reisen til våre detektorer. på planeten vår. teleskoper. Jo lengre denne reisen hadde vært, jo mer tid hadde den hatt rom til å utvide seg. Vi kan også vise at denne konstanten, som på en eller annen måte er et mål på ekspansjonshastigheten til det observerbare kosmos, i et øyeblikk i dets historie varierer med tiden.

Ved å observere fossil stråling, det eldste lyset i universet, har Planck-satellitten gitt oss data som velger en mulig løsning på kosmologiens ligninger. Vi utleder lover for evolusjon av Hubble-konstanten som lar oss beregne den vi observerer i dag.

To divergerende målinger for ekspansjonshastigheten til universet

I flere år har det vært en økende spenning, som kosmologer sier, mellom denne verdien forutsagt fra data svært nøye analysert av Planck og målingen av Hubble-Lemaître-konstanten utledet fra studiet av supernovaer i løpet av de siste milliarder av år. studie som førte til oppdagelsen av den siden da akselererte utvidelsen av det observerbare universet.

Vi er ikke sikre på hvordan vi skal tolke denne uenigheten, siden begge metodene har blitt nøye undersøkt og virker pålitelige og feilfrie (vi husker imidlertid at det samme ble tenkt på dataene som så ut til å vise at nøytrinoer kunne reise raskere enn lyset ). ).



I denne videoen forklarer nobelprisvinner Dr. Adam Riess fenomenet kjent som «Hubblestrain» og viktigheten av dette mysteriet for vår forståelse av universet.

For å komme videre, må vi kanskje bedre forstå arten av ekspansjonsakselerasjonen og, for å gjøre det, kanskje inkorporere ny fysikk. Teknisk sett ville vi trenge å forstå fysikken bak Einsteins berømte kosmologiske konstant, som faktisk er objektet vi snakker om når vi snakker om mørk energi.

Noen (som astrofysiker Thomas Buchert) foreslo og demonstrerte at Einsteins konstant kunne vises naturlig hvis kosmos, selv observert i tilstrekkelig stor skala, utover noen hundre millioner lysår, fortsatt ikke kunne betraktes som en homogen og isotrop væske av galakser , i motsetning til hva vi tror vi vet. Men generelt mener det vitenskapelige miljøet at vi ikke kan reprodusere størrelsen på den observerte akselerasjonen på denne måten.

Overraskende nok ble en artikkel nylig publisert i Månedlige meldinger fra Royal Astronomical Society (MNRAS) og hvis versjon er fritt tilgjengelig i arXiv Det går tilbake til ideen om at universet vårt er mindre homogent enn vi tror. Selv om det ennå ikke er mulig å redegjøre fullt ut for akselerasjonen av dens ekspansjon, postulerer vi at galaksen vår er nesten i sentrum av en sone med subdensitet av materie i universet (en slags vakuumboble som de vi kjenner sammenflettet av filamenter av galakser og galaksehoper), er det mulig å eliminere den berømte Hubble-spenningen og forene alle observasjoner.

Vel, nesten, for til dette bruker forskerne også Monds teori, alternativet til teorien om mørk materie som postulerer eksistensen av partikler som ennå ikke er observert på jorden eller i verdensrommet ved hjelp av detektorer. Mond modifiserer Newtons lover for himmelmekanikk, inkludert gravitasjonsteorien og partikkelmekanikkens lov.

En kosmisk boble uforenlig med den standard kosmologiske modellen?

Artikkelen som foreslår denne løsningen på Hubble-spenningspuslespillet kan la deg undre. Teamet bak inkluderer navnene på to forskere som er kjent for sitt arbeid til støtte for Monds teori foreslått på begynnelsen av 1980-tallet av den israelske fysikeren Mordehai Milgrom.

Det er Pavel Kroupa fra Helmholtz Institute for Radiophysics and Nuclear Physics ved Universitetet i Bonn i Tyskland, men fremfor alt Indranil Banik fra Universitetet i St. Andrews (Storbritannia). Eller, ce dernier est l’un des co-auteurs d’un article retentissant publié il ya peu faisant état d’une réfutation de la théorie Mond par les données astrométriques de la mission Gaia de l’ESA observant des étoiles doubles dans la Vía Meieri. Futura kommer snart tilbake i en annen artikkel om dette emnet.

I pressemeldingen fra universitetet i Bonn forklarer Pavel Kroupa at underdensitetsboblen som han og kollegene postulerer (det er ledetråder til dens virkelige eksistens med det såkalte KBC-vakuumet) tom kbc ENTEN lokalt hull – er oppkalt etter astronomene Ryan Keenan, Amy Barger og Lennox Cowie, som studerte den i 2013 (og det viser seg at Melkeveien ikke er veldig langt fra sentrum), og hvis innhold tiltrekkes av det tettere distribuerte materialet rundt den. Denne boblen, Den har en størrelse og egenskaper som ikke virker kompatible med standardmodellen. Det som virker sikkert er at vi kan produsere det naturlig i kosmologiske simuleringer hvis vi, nettopp, erstatter Newtonsk gravitasjon med Milgrom-gravitasjon, som akselererer dannelsen av galaktiske strukturer.



© Cosmology Talks

Faktisk hadde Indranil Banik, Moritz Haslbauer og Pavel Kroupa allerede for år siden foreslått noen av ideene som diskuteres i dag innenfor en kosmologisk modell. basert på Mond, men også en liten varm mørk materiekomponent i form av det vi kaller sterile nøytrinoer og som tillot oss å løse flere problemer med den standard kosmologiske modellen som eksistensen av KBC Vacuum og Hubble-spenningen, som vi kan se i videoen over.