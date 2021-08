Mondeik og Pontbriand vinner andre runde av Auto Value | Nyheter, sport, jobber

NORGE – Vinnerbanene til Justin Modeik (Gleason, Wis.) Og Joey Pontbriand (Norge) fortsatte i andre runde av Auto Value Racing på Norway Speedway fredag ​​kveld da begge førerne krysset tosifre for seire i 2021 -sesongen.

Mens Mondeik traff 10 -merket for å lukke juli, slo Pontbriand det på fredag ​​og krysset det på lørdag på Dells Raceway Park i Wisconsin Dells.

Mondeik tok Binks Coco-Cola Super Late Model-seier, hans 12. samlede seier i 2021, i et underholdende løp en dag etter å ha vunnet 11 på State Park Speedway i Wausau, Wis.

Scott Stanchina (Kingsford) kontrollerte ting tidlig i det meste av løpet med konstant press fra Mondeik, Chad Butz (Green Bay, Wis.) Og Braison Bennett (Neenah, Wis.).

Alle fire sjåførene kjempet i den øvre enden av feltet rundt midten av løpet med støtfanger-til-støtfanger og dør-til-dør-løp.

Bennetts løp gikk sørover med knappe 20 runder igjen da han klippet et venstre bakdekk og snurret på gress og skitt på utsiden av sving tre.

Han sluttet seg til handlingen en runde tilbake.

Ved omstarten prøvde Mondeik den høye siden, og presset seg deretter forbi Stanchina på innsiden. Han ledet de siste 15 rundene på vei til seier.

“Vi prøvde å komme til toppen, og jeg tror vi kunne ha gjort det.” Mondeik sa om sitt løpssvinnende trekk. “Det virket som om bil 8 (Butz) gikk litt tilbake, så vi kunne gå tilbake til bunnen og deretter jobbe på 41 (Stanchina) og ha litt plass. Det var et spennende løp. Det var godt å vinne. “

Siden han kom til Norway Speedway i 2019, har Mondeik kommet ganske godt på banen med en rekke seire, inkludert 2020 og 2021 utgaven av Stateline Challenge.

“Jeg tror tre av fem er her i år,” Sa Mondeik. “Vi burde sannsynligvis ha vunnet det første Auto Value -løpet. Det var nok en kveld hvor vi kom en ukentlig kveld, og vi slet virkelig og fikk tredjeplassen. Vi var litt ute av veien den kvelden, så vi kom tilbake til Stateline med en annen grunnpakke, og det så ut til å være bedre.

“Alt vi gjorde i fjor, vi kunne virkelig ikke gjøre noe galt her, og vi begynte her med det (baseline) i år, og de slo oss. Så du må alltid finne mer fart, og jeg føler at vi er på den veien igjen. “

Den flate 1/3 milsbanen, sier Mondeik, passer til hans kjørestil.

“Du kan ikke overbelaste hjørnene, så du må sikkerhetskopiere det.” han sa. “Og du har det godt rettet og du går mye unna. Du kan ikke være for aggressiv; ellers vil du brenne tingene dine her. Normalt synes flate spor å passe meg bedre. “

Butz og Stanchina fullførte de tre beste.

I Auto Value Super Stock -funksjonen tok Pontbrian ledelsen etter å ha slått gjennom fra bunnen av gruppen med 16 igjen.

Til tross for den første gule runden for et trafikkork som inkluderte Bob Schiefelbein (Pembine, Wis) og Ryan Wender (Upper Pine Creek), ble flertallet av løpet løpt fri av forhåndsregler med de eneste andre gule 20 -ene for Tony Wender. (Kingsford ) sløyfe ut av sving to.

Ukentlig ser det ut til at uansett hvor Pontbriand starter, finner han veien til den øvre halvdelen av feltet. Men han tar ikke æren for det.

“Æren går til min far”, Sa Pontbriand. “Vi jobbet med denne bilen hele uken, og vi hørte forskjellige mennesker si at bilene jukset og det og det. Det er bare grundig vedlikeholdt og forberedt, og det er konsistensen mer enn noe annet, og derfor går hatten til min far for det.

“Jeg vil bare takke folkene som hjelper meg. Uten dem ville ingenting av dette vært mulig. “

Før han klarte den 11. seieren, var Pontbriand glad for å få nr. 10 fredag ​​kveld da han gledet seg til den beste lørdagen på Dells, hvor han kom innen tre poeng fra ledelsen i banetittelen den kvelden.

Seieren der lørdag, den fjerde på banen, hjalp absolutt mesterskapets sak.

“Når vi begynte å vinne litt, var det flott å komme til 10. Det er et fantastisk år,” han sa.

Bak Pontbriand sto Anthony Schiefelbein (Pembine, Wis.) Og Andy Casavant (Appleton, Wis.).

På 141 Auto Sales Stock Car -funksjonen ledet Zackery Krans (Kingsford) BJ Schoneck (Marion, Wis.) Og Todd Schmidt (Spread Eagle, Wis.) Over streken, mens Brent Ayotte (Hermanszille) var foran. Av Elliot Reid ( Faithorn) og Dean Bellmore (Hermansville) i funksjonen MC Signs & Graphics Four Cylinder.

Norge tar det grønne flagget for nok en uke med handling fredag ​​kveld kl. 19.00 sentral tid.

Kvalifiseringen begynner klokken 05.30 og tribunene åpner kl.