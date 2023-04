Mondial Montaigu – Portugal, 3. foran Japan, Mexico 5

Mondial Football Montague – Women’s Nations Challenge – 3. og 4. plass kamp

Japan – Portugal: 1-1 (1-0) 3 skudd på mål etter klokken 4

– 16:30

Montaigu-Vendée (Stade Maxime-Bossis) – 1500 tilskuere



Dommere: Charlotte Couture Assistant Mia Pratt Ngoulo og Flavi Salmon. 4. dommer: Gale Revelev

mål

1-0 Hana Kikuchi 10′ (Et innlegg fra høyre serveres til venstre, Kikuchi overliste Rita Martins med høyre- og venstrefotsfall og bryter seg løs for å plassere et kryssskudd fra venstre i motsatt nett)

1-1 Maria Rego 54′ (Cíntia Martins bringer ballen ned til høyre og inn i midten og finner Maria Reko ved lengste stolpe, som tar den på full strekk fra venstre og scorer til tross for et forsøk på å klarere Asahida)

Ingen advarsel

Skyt på nettet

Hara (1-0), Maria Rego (innlegg), Asahita (topp), Nuria Ribeiro (1-1), Kikuchi (2-1), Jonah Ramos (2-2), Hayashi (ingen mål), Carolina Simos ( 2-3), Sakaki (3-3), Rita Melo (3-4)

Japan

18-Mao Fukuda (21-Kate Adachi 41′); 13-Umi Yamamoto (2-Shiori Akira 41′), 12-Misato Asahida, 3-Tamami Aso, 17-Natsume Kinkatsu (5-Manaka Sakaki 71′); 9-Ririka Nezu (10-Mihiro Moteki 41′), 16-Tsubaki Hayashi, 7-Miharu Shinjo (Cap.), 20-Hana Kikuchi; 8-Rena Nakahira (11-Hibari Hara 65′), 19-Amiru Tsuji. Trener: Sadayoshi Shirai

Ubrukt: 1-Eri Nagai (L), 4-Kotomi Iwaki, 6-Yuka Makikachi, 14-Hinako Kinoshita, 15-Shizuru Ilda, 22-Hina Hirakawa, 23-Yuna Aoki

Portugal

1-Chloe Romao; 16-Rita Martins (2-Maria Cruz 58′), 4-Carolina Simos, 3-Matilde Souza, 5-Catana Valente; 8-Cynthia Martins (13-Jonah Ramos 71′), 18-Rita Teixeira Melo, 11-Jonah Valente (Cap.) (14-Nuria Ribeiro 80+1′), 17-Leonor Lirio Sosa (15-Maria Rego 35′ ); 10-Modilde Nave (7-Modilde Vase 71′); 9-Melanie Pinheiro. Trener: Ricardo Tavares

Ikke brukt: 12-Carolina Rodriguez (G), 6-Sophia Liu, 19-Matilde Melo, 20-Philippa Oliveira, 21-Victoria Light, 23-Luana Teixeira Santos