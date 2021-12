Monkey-stjernen Michael Nesmith er død i en alder av 78 år

Michael Nesmith, sanger og gitarist i popgruppen The Monkeys fra 1960-tallet, døde fredag ​​i en alder av 78 år.







Av Belga

CDet er med stor sorg vi kunngjør at Michael Nesmith gikk bort i morges i hjemmet hans, som var omgitt av familien hans, av fredelige og naturlige årsaker, sa hans familie til Rolling Stone. Nesmith har skrevet flere sanger for The Monkeys, inkludert “The Girl I Know Somewhere”, “Mary, Mary”, “Listen to the Band”, “Tapioca Tundra” og “You May Be”.

Kjent for suksesser som “I’m a Believer”, ble Monkeys først satt sammen av TV-produsenter for en TV-serie med samme navn, og av denne grunn ble de ofte ikke tatt på alvor. Musikken deres kan ha blitt hørt i serien, men ble gitt ut på plate.

Av The Monkeys-medlemmer er det bare sangeren og trommeslageren Mickey Dolens som fortsatt er i live. Etter at Monkeys delte seg, ledet Nesmith kort countryrockgruppen The First National Band, men de hadde ikke suksessen til Monkeys.