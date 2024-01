Monopoly Go Free-turnering januar 2024: Hvordan få ekstra terningkast?

I Monopoly GO må du ha tårn for å spille. Hvis du ikke har flere, er det mulig å få belønning på disse måtene.

spillet Monopol Det er et klassisk brettspill, nå tilgjengelig i en mobilversjon takket være appen Monopol går! Utviklet av Scopely i samarbeid med Hasbro. Dette nye spillet tar prinsippene til brettspillet og oppdaterer dem ved å legge til en original dimensjon. Hvis du liker denne typen spill, så vet du definitivt dette Mester av mynter og disse sprø triksene.

I Monopoly Go! har spillere et begrenset antall terningkast. Når du har brukt dem alle, må du vente en stund før du får nye verktøy, eller kjøper dem via kjøp i appen. Det er visse måter å få spinn(er) eller terningkast gratis. Vi forteller deg alt.

Hvordan få gratisspinn i Monopoly GO?

Regelmessig arrangeres det arrangementer på Monopoly Go sosiale nettverk, spesielt Facebook-siden, og ved å delta på dem kan du få gratisspinn. Vanligvis krever disse hendelsene at du deler, liker eller kommenterer et Monopoly GO-innlegg eller -app slik at du kan få belønninger på kontoen din.

Her er lenkene for å finne månedens gratis terninger:

Noen arrangementer for å vinne terninger denne måneden?

I januar 2024 kan du dra nytte av Glittering Tree 3-arrangementet og prøve å samle inn gratis belønninger.

GO monopol, hvordan fungerer det?

Spillere kan utvikle sine egne bygninger takket være de mange bonusene og bonusene som kan samles inn avhengig av rutene på brettet og leieprisene som skal samles inn. Men vær forsiktig, det er også mulig å rane andre spilleres banker og ødelegge bygningene deres. I Monopoly Go! har spillere et begrenset antall terningkast. Når du har brukt dem alle, må du vente en stund før du får nye verktøy, eller kjøper dem via kjøp i appen.

Stasjonsbokser er en av de mest interessante gjenstandene i Monopoly Go! Fordi det tillater angrep og tyverier mot andre spillere. Når bonden din er plassert på stasjonsplassen, velges angrepet tilfeldig av appen: Close or Rob the Bank. Ofre blir valgt tilfeldig, og det er mulig å beskytte seg med rustning.

For å få bonuser, bonuser, penger og terningkast er det viktig å gå opp i nivå, dra nytte av daglige gaver og minispill som tilbys jevnlig, og samle klistremerker som du kan sette i albumene dine. Hvis du kan fullføre samlingen din, vil du vinne mye penger og terningkast. Det er også mulig å tjene belønninger ved å fullføre mål, for eksempel å oppgradere tre relikvier eller samle inn 20 000 kontanter.