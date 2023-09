Mons-Paris jernbanen skal endelig settes i drift seks måneder tidligere enn planlagt!

Noen skeptikere vil si at de vil tro det når de ser det. Og i juli i fjor kom den gode nyheten: Frankrike og Belgia ble enige om å åpne en jernbane mellom Brussel og Paris, med stopp i Mons. Den fremtidige linjen vil forbinde Schaerbeek og Paris Nord, og stopper ved Brussel Central, Brussel Midi, Brussel North og Mons, men også i Frankrike, Creil og Aulnoy-Imere.

For det første ble fristen annonsert til desember 2024. Men forbundsministeren for mobilitet, Georg Gilkennet (Ekolo), foreslo å fremrykke lanseringsdatoen for linjen slik at den kunne tas i bruk fra sommeren 2024 og OL i Paris. Gode ​​nyheter for reisende, som derfor kan dra nytte av den klassiske linjen, flere ganger om dagen, mellom Paris og Brussel.

Som en påminnelse vil dette toget operere med belgisk utstyr og kan ta mellom 600 og 700 passasjerer. Det vil ta litt over to timer å koble sammen Mons og Paris. Det ville absolutt ikke vært den raskeste av jernbanene, men det ville i det minste ha fordelen av å tilby brukerne et reelt alternativ, som for øyeblikket må til Brussel, Lille, Maubeuge eller Valenciennes for å gå ombord i Frankrike.

Også nyttig for grensearbeidere

Prisen skal være lavere enn TGV-prisen. De nøyaktige rutetabellene, prisen og antall daglige tog er ennå ikke bestemt og revidert av SNCF og SNCB. Imidlertid, ifølge den franske transportregulatoren, kan disse togene forlate Brussel til Paris kl. 06.52, 09.40, 13.40, 15.40 og 18.40. Dette er helt klart en flott mulighet for byen Mons.

«Dette er gode nyheter fordi vi vil ha 6 måneders aktivitet. I tillegg til å gi direkte tilgang til den franske hovedstaden, vil dette toget også lette lokale forbindelser over grensen mellom Mons og Aulnoy-Imey.På sin side bekrefter Nicolas Martin (PS), ordføreren i byen. «Mons, hovedstaden i Hainaut og den kulturelle hovedstaden i regionen Vallonia, bør dra nytte av en effektiv grenseoverskridende jernbane.

Og for å følge opp:Enten det er arbeidere som kommer for å jobbe i våre bedrifter og institusjoner, studenter som tar høyere utdanning i Mons eller turister som besøker Mons og dets mange kultur- og fritidsattraksjoner, må toget forbli et pålitelig og komfortabelt alternativ, både fra et økonomisk og miljømessig synspunkt. utsikt. av mening.»

Ordføreren, som aldri helt forsto avskaffelsen av den direkte forbindelsen mellom Mons og Paris da etterspørselen var sterk, kunngjør fortsatt at driften av linjen fra neste sommer vil bli evaluert i følgende kampanjer på omfanget av arrangementer, spesielt den internasjonale utstillinger av BAM.