Mont-Blanc: Frankrike og Italia er enige om å utsette stenging av tunneler

Italias visestatsminister for transport Matteo Salvini og hans franske kollega Clement Buon ble enige.Mont-Blanc T-banen vil ikke være stengt på mandag«. Det blir jobber.»Sannsynligvis utsatt til september 2024«, fortalte disse kildene det italienske transportdepartementet.

Etter en tur til Savoie torsdag bekreftet den franske ministeren på X (eks Twitter) «utsettelsen av arbeidet med Mont-Blanc-tunnelen for å unngå overbelastning i forhold til Italia».

Han indikerte også at trafikken på A43-veien mellom Frankrike og Italia, delvis stanset siden 27. august etter et spektakulært skred av steiner i Maurienne-dalen (Savoie), hovedaksen mellom Frankrike og Nord-Italia, vil gjenopptas «sannsynligvis innen åtte dager» . . Dette gjør det mulig å gjenåpne Fréjus-tunnelen for kjøretøy som veier 3,5 tonn, som ble forbudt fra søndag for å unngå overbelastning i Maurienne-dalen.

På den annen side bemerket han at togtrafikken på ruten Chambéry-Torino ikke vil gjenopptas «på minst to måneder».

Mont-Blanc-tunnelen var stengt for trafikk i mer enn tre måneder fra 4. september til 18. desember for tungt vedlikeholdsarbeid, og deretter igjen i 2024. I gjennomsnitt passerer rundt 1700 lastebiler og 3600 biler gjennom den hver dag. , topper over 6000 i august.