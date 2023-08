Montaignes fra Cordoba til Anderlecht: 13,8 km per kamp

En overraskende overgang på Anderlecht-siden. Lars Montegnies (17) forlater Kortrijk for Sporting hvor han starter med en fremtid i Challenger Pro League. Montagnes har vært overraskende i denne starten på mesterskapet, ettersom den sentrale midtbanespilleren var en startende i de to første seriekampene mot Gent og Saint-Trand. Hos Kent satte han rekord på 13,8 kilometer.

Montegnies er en defensiv midtbanespiller som spilte med Kortrijk U18 forrige sesong. Under produksjonen imponerte han Edward Still så mye at han umiddelbart ble plassert i grunnlaget. Montegnies har en flott høyrefot, han var dødballenes helt på U18, han leser spillet godt og er en ekte fotballentusiast. I en alder av 17 planla han allerede å begynne på trenertimer.

Ankomstene til Malinov og Sissoko endret noe posisjonen hans i KVK, selv om de ønsket å beholde ham. Administrasjonen presenterte ham et forslag, men beklager at hans følge ikke kom med et motforslag. Anderlecht var ikke de eneste som var interessert. Montagnis har profilen av å spille i et evig pressende lag, slik danskene Fredberg og Reimer elsker. Anderlecht tilbød ham en fireårskontrakt og en interessant spilleplan. Til syvende og sist kan han bli et interessant tilskudd til A-laget.

Hvorfor Delaneys ball forsvant fra treverket hos Anderlecht