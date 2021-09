Montenegro politi tåregass mot den serbisk -ortodokse kirke | Montenegro

Politiet inne Montenegro Den nye sjefen for landets serbisk -ortodokse kirke skjøt tåregass mot demonstranter da han ankom med helikopter for hans innvielse.

Beslutningen om å salve biskop Zonikije som den nye Metropolitan i Montenegro ved Sedinzes historiske kloster har forsterket etniske spenninger i den lille balkanstaten.

Demonstranter har sperret veier siden lørdag i et forsøk på å blokkere tilgangen til hovedkvarteret til den serbiske ortodokse kirken (SPC) og den lille suverenitetsbyen for noen montenegrinske.

Montenegro løsrev seg fra Serbia i 2006, men en tredjedel av dets 620 000 mennesker identifiserer seg som serbere, og noen nekter å la Montenegro bli en egen enhet. Motstanderne anklager SPC for å tjene Beograds interesser.

I henhold til bilder utgitt av SPC, ble Zonikije droppet av med helikopter på plenen i klosteret og stresset under lyden av klokker.

Politiet opprettet et sikkerhetsmiljø av politiet rundt bygningen på 1400 -tallet, og politiet kastet tårebomber for å ødelegge demonstrantene fra klostrene.

Metropolitan Zonikije ble oppkalt til sin nye stilling i mai, etter å ha dødd av forgjengeren Metropolitan Amphilohije Kovit-19.

Tusenvis av demonstranter brukte biler på lørdag eller stablet stein for å sperre veier, med mange rundt bålet for å holde natten varm.

“Jeg er her for å vise min kjærlighet til landet,” sa Saska Brazovic, 50, en demonstrant. “Vi spurte ingen andre, men vi ble avskjediget av den okkuperende serbiske kirken. Vi forsvarer vår verdighet her.

Demonstrantene støttes av president Milo Sukanovics sosialistiske demokrater, som har anklaget nabolandet Serbia og SPC for å “fjerne enheten til Montenegro og Montenegrin og landet hans.”

Zhukanovich var interessert i å kontrollere SPCs innflytelse i Montenegro og opprette en uavhengig ortodoks kirke, men anklaget partiet sitt for bevisst å oppildne til nåværende politiske spenninger ledet av nederlaget i valget i august 2020 og den nåværende statsministeren Zdravko Krivokapić. For formål.