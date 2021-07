Montenegro skal lomme $ 1 milliard dollar for 270 mils motorvei til Kina

En ufullstendig motorvei som ligger på toppen av store sementpilarer over den vakre marokkanske elvedalen Montenegro, som truer med å konkursere den lille Balkan-nasjonen.

China Road og Bridge Corporation, et statlig selskap som bygger broer med importerte kinesiske arbeidere, har ennå ikke fullført den første delen av den 270 kilometer lange motorveien til den serbiske hovedstaden, Beograd.

Den første avbetalingen av et lån på 1 milliard dollar fra Kinas statseide bank forfaller denne måneden, men det er uklart om Montenegro, som har lånt mer enn dobbelt så stort BNP på grunn av prosjektet, vil kunne betale det tilbake.

Kopi av låneavtalen gjennomgått N.P.R. Beijing har rett til å ekspropriere land i landet hvis det går glipp av Montenegro-fristen – det tilhører ikke militæret eller brukes til diplomatiske formål.

Bilder fra luften viser en del av den nye motorveien som bygges på Adriaterhavskysten i Montenegro 11. mai 2021, veibro og bro over den territorielle naboen Serbia (Bar-Boljare Highway) nær Matseo. Corporation (CRPC), et stort statlig kinesisk selskap

Fra havnen i Montenegro i Adriaterhavet til det innlandske Beograd, har veien vært i sentrum for en opphetet debatt om kinesisk innflytelse i Europa, med EU-medlemsland og Balkan-naboene Serbia, Makedonia og Albania blant de som søker å bli med i allianse som Montenegro og dets vest.

China Road and Bridge Corporation, et statlig selskap som bygger broer med importerte kinesiske arbeidere, er ennå ikke ferdig med den første delen av den 270 kilometer lange motorveien til den serbiske hovedstaden Beograd.

Byggearbeidere jobber på den nye motorveien i mai READ Demokrater fra Hong Kong funnet skyldig i fredelige protester i 2019 | Hong Kong

Dessuten ga landets tidligere regjering grønt lys til den kinesiske voldgiftsretten for å gi en endelig uttalelse om eventuelle kontraktsmessige tvister.

Visestatsminister Abbasovic sa i mai at reglene var latterlige.

‘Dette er ikke normalt,’ sa han til Euronews. ‘Dette er i strid med enhver logikk i nasjonal interesse.’

Fra havnen i Montenegro i Adriaterhavet til det innlandske Beograd har veien vært i sentrum for en opphetet debatt om kinesisk innflytelse i Europa, inkludert blant EU-medlemsland og Montenegro og dets vestlige allierte på Balkan, Serbia, Makedonia og Albania.

Da Beijing utvider sine økonomiske horisonter under det ambisiøse Belt and Road Initiative (PRI), har fattige land over hele Asia og Afrika tatt tak i løftet om attraktive kinesiske lån og transformative infrastrukturprosjekter.

Dette har gjort det mulig for Kina å utvikle seg på måter som ikke er mulig uten tilgang til dets enorme valutareserver.

Men noen land, som Sri Lanka, Djibouti og Mongolia, har veid seg i gjeld og stolt sterkt på Beijing.

Montenegro var det første landet i Europa som fant seg i denne posisjonen, kjent som ‘ingensteds motorvei’.

De første 25 milene av den foreslåtte 270 kilometer lange motorveien har kastet dem i så mye gjeld at resten ikke kan bygges.

Justisminister Dragon Chok sa til NPR: ‘Vi tar en vits: dette er en motorvei som ikke gjør noe.’

Han la til: ‘Jeg tror vi ikke vil gi penger til denne generasjonen, men til fremtidige generasjoner. Men jeg tror ikke dette er et problem som kom fra Kina. Dette er vår verste avgjørelse. ‘

Ideen om å bygge en motorvei fra kysten til Serbia dateres tilbake til 2005, et år før Montenegros folkeavstemning om uavhengighet fra naboene.

Milo Zhukanovic, som har tjent som Montenegros president eller statsminister siden 1991, vant prosjektet.

Regjeringen håpet at motorveien i det ubebygde nord av landet ville gi økonomisk drivkraft, øke handelen med Serbia og forbedre trafikksikkerheten ettersom Montenegros smale, svingete fjellveier er farlige.

En kinesisk identitet som arbeidere importert av Beijing jobber på veien i Montenegro

Kinesiske arbeidere som bygger veien på vegne av Beijings største statseide selskap

Veien skjærer gjennom det fantastiske terrenget i Montenegro

‘Denne motorveien er en stor ting i Montenegro. Det minner om Tito og dagene til store sosialistiske prosjekter i regionen, ”sa Miladon Crick, en lærer om tidligere Jugoslavias mangeårige kommunistleder Joseph Pros Tito.

‘Men det er en felle. Nå som den er lansert, kan ikke politikere stoppe den – uansett hvor skadelig den er. Åpenbart vil de ikke, “sa Crick, forfatter av 2017-undersøkelsen på motorveien.

Seks vestlige Balkan – Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Makedonia, Montenegro og Serbia – er omgitt av EU-medlemsland. Men siden uavhengighetskrigene på 1990-tallet har regionen vært under investeringer og under dårlig ledelse, noe som er økonomisk baklengs.

I løpet av det siste tiåret har andre makter, inkludert Russland og Tyrkia, beveget seg for å fylle tomrommet når EU sliter med pågående kriser og stopper utvidelsen av alliansen.

Kina har vært spesielt aktiv. I 2012 begynte det å være vert for årlige ’16 +1 ‘toppmøter med øst- og sør-europeiske land, noe som provoserte Brussel til å diskutere investeringsmuligheter.

Luftfoto av en del av den nye motorveien som forbinder byen Bar på Adriaterhavskysten i Montenegro med sin landmasse nabo Serbia. READ Sydney går inn i to-ukers Gout-lockout ettersom delta-variasjon raser etter at 80 nye saker er registrert

Den ambisiøse planen truer med å forlate Montenegro på Serbias gjeld i flere tiår

Et år senere lanserte PRI sitt enorme prosjekt for å sikre land- og sjøhandelsruter fra Asia til Europa og Afrika.

Vestlig Balkan er strategisk plassert sør i Europa og er det viktigste tilgangspunktet for å nå Sentral-Europa og utenfor Kina.

Kinas investering i regionen utgjør mer enn 6 milliarder euro – inkludert motorveier, jernbaner og kraftverk. Serbia, regionens største økonomi og Beijings mangeårige allierte, har spilt løven.

Montenegro kan tiltrekke seg Kina av flere grunner. Det gir Beijing en havn for å komme inn i Europa fra Adriaterhavet, og nærmere økonomiske og politiske bånd med regjeringen i Podgorica vil være verdifullt for Kina hvis Montenegro blir medlem av EU.

I et intervju i mai sa visestatsminister Abbasovic at han vurderte å åpne en korrupsjonssond i den forrige regjeringens beslutning om å støtte den kinesiske motorveien.

Men siden den gang har han vært i samtaler med Beijing om hvordan han skal tilbakebetale pengene som skyldtes Montenegro, og har sluttet å snakke med den internasjonale pressen og har ikke bedt EU om hjelp.