Moonlight Initiative: Europas måneplaner inkluderer et konsortium av satellitter rundt Månen

Da Sovjetunionen første gang sendte en satellitt inn i jordens bane i 1957, hadde ingen forestilt seg det enorme nettverket av tusenvis av store og små satellitter som vil omringe planeten i flere tiår. Nå er det planer om å skape en konstellasjon av satellitter rundt Månen når mennesker kommer tilbake til måneoverflaten, denne gangen for å bli.

European Space Agency (ESA) har foreslått å skape en kommersielt levedyktig konstellasjon av månesatellitter for å hjelpe fremtidige oppdrag med bedre kommunikasjons- og navigasjonsfunksjoner. Moonlight-initiativet ble lansert som en del av Europas forsøk på å nå Månen i de kommende årene.

“ESA skal til Månen sammen med sine internasjonale partnere, inkludert NASA,” sa det europeiske byrået i en uttalelse.

Moon har alltid vært en av de nærmeste kildene til kosmisk nysgjerrighet rundt om i verden, og flere land, inkludert India og Kina, planlegger et bredt spekter av oppdrag med fokus på denne naturlige satellitten. “Dusinvis av internasjonale, institusjonelle og kommersielle team sender oppdrag til Månen som forventer en permanent tilstedeværelse på månen. Disse vil bli regelmessige turer til jordens naturlige satellitt i stedet for engangsekspedisjoner,” la byrået til.

Felles tjenester vil være til nytte for nasjoner over hele verden ved å redusere kompleksiteten i individuell misjonsdesign. (Foto: NASA)

Moonlight Initiative

Som en del av initiativet vil ESA, i samarbeid med globale romfartsbyråer, opprette et nettverk av satellitter som kretser rundt Månen for å forbedre telekommunikasjons- og navigasjonstjenester som gjør at oppdrag kan lande hvor de vil. “Radioastronomer kunne installere observatorier på den andre siden av månen. Rovers kunne bevege seg raskere over måneoverflaten. Det kan til og med tillate at rovers og annet utstyr kan teleoperere fra jorden,” sa byrået da de avslørte planene.

Felles tjenester vil være til nytte for nasjoner over hele verden ved å redusere kompleksiteten i individuell oppdragsdesign og gjøre dem lettere, frigjøre plass til mer vitenskapelige instrumenter og last, noe som gjør hvert enkelt oppdrag mer kostnadseffektivt. Byrået har som mål å senke billettprisene for utforskning av månen og gi medlemslandene muligheten til å starte sine egne nasjonale måneoppdrag, selv med lave budsjetter.

“En varig kobling til Månen muliggjør bærekraftig romforskning for alle våre internasjonale partnere, inkludert kommersielle romfartsselskaper. Ved å bruke den ESA-støttede telekommunikasjons- og navigasjonstjenesten for Månen, vil oppdagelsesreisende kunne navigere sømløst og overføre all kunnskapen som er oppnådd fra disse måneoppdragene til Jorden, “sa Elodie Viau, ESA-direktør for telekommunikasjon og integrerte applikasjoner.

NASA har flere planer, inkludert plassering av et teleskop i månekrateret. (Foto: NASA)

Konsortium etter konsortium

Ved å informere publikum sa byrået at det første satellittkonsortiet vil bli opprettet av Surrey Satellite Technology Limited. Konsortiet vil få støtte fra satellittprodusenten Airbus; satellittnettleverandører SES, basert i Luxembourg, og Kongsberg Satellite Services, basert i Norge; Goonhilly-jordstasjonen i Storbritannia; og det britiske satellittnavigasjonsselskapet GMV-NSL.

Det andre konsortiet vil bli ledet av Telespazio, i samarbeid med satellittprodusenten Thales Alenia Space; satellittoperatøren Inmarsat, blant annet det kanadiske romfartsselskapet MDA.