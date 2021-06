Mora Higgins kunngjør ny skjønnhetskonkurranse: Irlands neste makeup-stjerne

Maura Higgins er kunngjort som programleder for en ny skjønnhetskonkurranse.

Low Up: Irlands neste sminkestjerne BBCs hitserie, Glow Up: er den irske versjonen av Storbritannias neste sminkestjerne, og sendes på RT2 i høst.

Glow Up er et etablert format som først ble produsert for BBC Three i 2019, og er nå tilgjengelig for streaming på Netflix. Representert av Warner Bros., produseres den også i Norge, New Zealand og Nederland.

Den konkurransedyktige underholdningsserien vil inneholde ti av Irlands beste amatørmakeupartister (MUAer), som hver vil konkurrere om å bli kronet til Irlands neste makeup-stjerne og å vinne en gang i livet muligheten til å forbedre karrieren.

Hver uke mottar MUAs en rekke oppgaver, hvor de viser frem sin tekniske kunnskap, ferdigheter, kunst og fantasi ved å gjøre fantastiske teknologiske endringer.

Fansens favoritt Love Islander Mora vil akseptere sitt første show som programleder, og sa muligheten var “et klype øyeblikk som dette”.

Longford-kvinnen som brøt nyheten sa: “Jeg er veldig glad for å være Irlands første nærpresentant. Det var en fantastisk mulighet til å se de siste episodene av showet i Storbritannia, dette er mitt første presentasjonsarbeid, og det er veldig mye i Irland.

“Det er et knipe øyeblikk å gjøre dette i mitt eget land. Jeg kan virkelig ikke tro det.

“Vi forventer at den høyeste kvaliteten på irsk talent kommer frem. Appene er nå åpne, så ta kontakt med sjansen til å lande en av de ti beste favorittstedene på showet.”

Alle som er interessert i å søke på arrangementet kan sende en e-post til glowup@indiepics.ie for mer informasjon før fristen søndag 20. juni.