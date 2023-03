«Moren hans ringte legevakten flere ganger og fikk hver gang beskjed om at han hadde feber» (VIDEO)

Nicolas, en 17-åring, døde 10. mars i Cáceres, en by med mer enn 4000 mennesker mellom Toulouse og den spanske grensen. Familieadvokaten sier hun kan ha fått lungebetennelse, som kan ha blitt behandlet Nord kysten.

Onsdag 8. mars led den unge mannen av oppkast og kvalme, så moren tok ham med til fastlegen, skriver Nord Littoral. Legen ga meg et brev om å dra til legevakten så fort som mulig. «Uten bil ringte moren hans brannvesenet. Det er ingen diagnose og ingen ambulanse på telefonen», beskriver gründeren. Ifølge moren kunne Nicolas snakke med leger klokken 15 for å beskrive plagene sine, melder Nord Littoral.

Dagen etter var det ingen bedring i tilstanden hans. Denne gangen en ny utlysning for 15. Samme resultat. «Moren hans kontaktet legevakten ved flere anledninger, og sa hver gang til henne:» Frue, det trenger ikke gå, det er bare influensa. Den behandlende legen hans stilte samme diagnose og ga ham bare Tolybren på resept. ,» sa Bryce Janine France, advokat for Nicholas» familie. Sier til 3.

«Fredag ​​10, tilstanden hans forverres, fortsetter forretningsmannen, fortsatt i sitt innlegg på LinkedIn. Med sin mor, lede apoteket, svarer hun umiddelbart og ringer brannvesenet. Men det er for sent, barnet kollapser på fortauet med et hjerte angrep. Redningsmenn kan ikke redde ham. »

Aktoratet beordret obduksjon. «Han ble diagnostisert med lungebetennelse. Hun kunne ha blitt behandlet, sier advokaten til våre kolleger.