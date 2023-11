«Moren min vil heller se meg død enn homofil»: Stephen Byrne åpner opp om forholdet sitt til foreldrene

Gjest på settet til programmet «For en tid!» Léa Salamé på France 2 snakket om sin homoseksualitet til den berømte programlederen Stephen Bern. Nå nyter livsdeleren til Yori Bailleres livet til det fulle. «Vi aksepterer mer homoseksualitet ved 60 enn ved 30, spesielt når vi har fordelen av å leve med en edel mann.»Startet av Stephen Bern.

Stephen Berns grav er allerede der: «Alt er klart, men det er ingen hast…»

Men ikke alt var lett for verten gjennom hele livet: «Det er dette jeg kjempet for. Du kan ikke forestille deg alt vi kan oppleve innenfor eller utenfor familien. En dag var jeg på et slott for et intervju, og eieren tok med meg alle bøkene til Roger Beyrfitt og sa til meg: «Det er bra for freaks.» Jeg var søppel.

Han fortalte også en rørende historie om forholdet til foreldrene og spesielt moren fra det øyeblikket han kom ut: «En dag fortalte hun meg at jeg heller ville være død enn homofil. Jeg fortalte ham at det ville bli vanskelig.

«Jeg var heldig som var en del av den lavere middelklassen og intellektuelt fri fra det. Så jeg dro hjemmefra da jeg begynte å studere. En gang kom jeg tilbake til foreldrene mine og hun kom med en kommentar til meg. Jeg sa: «Det er greit, farvel» og dro.»Stéphane Bern har konsekvent tilgitt foreldrene sine.

«Jeg har tilgitt foreldrene mine for alt. De ga meg en god utdannelse og jeg elsket dem. Vi elsker alltid bøddelen vår på en måte. Min mor var en kvinne som led så mye at hun ble syk og døde i en alder av 53 år.avslørte verten, «Hun sa ofte til meg: «Men vil du ikke være litt spent selv?» Og jeg svarte: «Hvorfor litt?». Innerst inne vet hun det.»

«På den tiden eksisterte fortsatt fysisk avstraffelse»: Stephen Berne ser tilbake på sin vanskelige barndom