Morgan Stanley ansetter Citi for å finne en kjøper for CGEs eierandel

Den amerikanske investeringsbanken Morgan Stanley har utnevnt Citibank til å finne en kjøper for sin største eierandel i ren energiselskapet Continuum Green Energy (India) Pvt. Ltd., sa to personer som var kjent med saken.

Continuum, som eier 807,4 megawatt vind- og solcelleanlegg, har 1,07 gigawatt kapasitet i ulike utviklingstrinn. Morgan Stanley eier omtrent 83% av aksjene i plattformen for ren energi grunnlagt av Arvind Bansal og Vikash Saraf i 2009.

North Haven Infrastructure Partners, et globalt infrastrukturfond forvaltet av Morgan Stanley Infrastructure Partners, investerte i 2012 212,03 millioner dollar i Continuum.

Den foreslåtte avtalen kommer på baksiden av store avtaler som kommer tilbake til det grønne energirommet i India, og det siste eksemplet er private equity-firmaet Actis Llp som har vist interesse for den amerikanske baserte indiske rene energiplattformen Vector Green Energy.

Canadas Ontario Municipal Employee Retirement System (OMERS) -fond kunngjorde nylig planen om å kjøpe en eierandel på 19,4% i NYSE-noterte Azure Power Global Ltd for 219 millioner dollar, og Thailands statseide PTT Group kunngjorde kjøpet av en eierandel på 41,6%. . På Avaada Energy Pvt. Ltd for omtrent $ 454 millioner.

Citibank har fått fullmakt til å selge Morgan Stanleys eierandel i Continuum Green Energy. “Prosessen har begynt,” sa en av de to personene nevnt ovenfor, på betingelse av anonymitet.

Planer om å selge Continuum -innsatser har vært under arbeid en stund nå. ReNew Power Ventures Pvt. Ltd har uttrykt interesse for å kjøpe en majoritetsandel i Morgan Stanley i Continuum Green Energy, som rapportert Mynt Tidligere. Statkraft og SunEdison Inc. USA-basert produsent av fornybar energi Oppkjøp av Continuum Corporation.

Talsmenn for Morgan Stanley og Citibank nektet å kommentere.

“Vi kommenterer ikke markedsspekulasjoner,” sa Continuum -sjef Bansal i et brev som svar på en henvendelse om planer om å selge Morgan Stanleys aksjer.

“Som en politikk kommenterer vi ikke markedsspekulasjoner,” sa en talsmann for ReNew Power i et e -postsvar.

Investorenes interesse for Indias grønne økonomi fortsetter uforminsket med den økende etterspørselen etter elektrisitet. India driver verdens største program for ren energi og har en installert solkapasitet på 42,33 GW, 36,88 GW pågår og 19,76 GW under anbudsprosessen.

Med vekt på Indias press mot grønne energikilder, registrerte sol- og vindgenerering en høydepunkt på 43,1 GW noensinne 27. juli. Solproduksjon i landet er på en oppadgående bane og økte med 54% fra 39,27 milliarder BU i 2018-19 til 60,40 BU i 2020-2021.

Som jeg nevnte MyntDet er en rekke grønne energiavtaler på gang. Blant promotørene for Cleantech Solar Energy planlegger å selge sin kontrollandel i det grønne energiselskapet støttet av Royal Dutch Shell og Singapores Keppel Corp. er blant leverandørene av Warburg Pincus LLCs majoritetsandel i CleanMax Enviro Energy Solutions Pvt. Ltd. Også Norges statseide Norfund og TPG Capital’s The Rise Fund kunngjorde nylig sin investering på henholdsvis 100 millioner dollar og 25 millioner dollar i Hyderabad-baserte Fourth Partner Energy.

