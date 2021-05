Morris-dansere skyver bort svart ansiktsmaling og skifter til blått etter rasistiske bekymringer UK News

Morris dansegrupper i Hampshire har endret sin tradisjonelle svarte ansiktsmaling til blå etter bekymring for rasisme.

Hook Eagle Morris-mennene opptrådte nær landsbyen Hook Hampshire I deres første show siden januar 2020 markerer lørdagen begynnelsen på 1. mai.

I juni i fjor ga Cross-County Group Joint Morris Organisations en uttalelse der de ba dansegruppene om å slutte å bruke svart ansiktsmakeup. Svarte Liv betyr noe Bevegelse etter George Floyds død.

Praksis med å male ansikter antas å ha sin opprinnelse på 1400-tallet



John Ellis, 70, som har danset med Hook Eagle Morris Menu, har vært med i gruppen siden den startet som en kirkegruppe i 1991, og flyttingen er “den eneste endringen vi har opplevd siden langt og langt borte”.

Andre grupper rundt STORBRITANNIA har endret ansiktsmaling til forskjellige farger, mens noen valgte grønt, mens en gruppe i Kendall bruker svarte og gule striper.

I følge Ellis brukte fattige gårdsarbeidere på 1400-tallet drakten til å skjule seg slik at de kunne tigge – noe som var ulovlig på den tiden.

Ifølge Ellis er denne tradisjonen “død”, men den ble gjenopplivet av Morris-dansere på 1970-tallet, en type dans som dukket opp på grensen mellom England og Wales.

“Vi aksepterte ideen fordi dans er så enkelt, så gøy, vi liker ideen om å danse i forkledning.”

Bare tre personer gikk for å se Hook Eagle Morris Men danse lørdag morgen, inkludert en fotograf og en kafeeier som sa at Ellis var “veldig bra” og at forestillingen var klokka 05.00.

Hook Eagle Morris ble ønsket velkommen av mannlige medlemmer lørdag morgen første dag



Gruppen opprettholdt sosial avstand ved å bruke “de lengste pinnene vi kan få tak i” og unngå rutinen med å snappe hverandre rundt livet.

Ellis sa at det var “fantastisk” å kunne danse igjen etter 16 måneder.

“Det var helt strålende … vi hadde en fantastisk soloppgang, som var ekstraordinær.

“Det er noe med dans, uansett hva slags dans … endorfiner sparker inn, du har det gøy.

“Når du har vært sammen med noen få gutter i kanskje 50 uker av året, er det virkelig en lagånd.”