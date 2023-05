Morsdag: tre måter å gi tidens gave på

På morsdagen er det velkommen til å tilby en bukett blomster ledsaget av en gave valgt med kjærlighet. En sjokoladeboks? En parfyme? Mindre flyktig, en klokke følger hvert øyeblikk og kan være like fortryllende som en juvel.

Dette er tilfellet med Raymond Weils Tango Ladies, hvis urskive kommer til live med fire nye, friske og lysende farger. Blå, grønn, rosa eller til og med lilla, så mange myke toner og personligheter for enhver smak! Dette feminine uret er plassert i en 30 mm kasse, og viser en selvsikker karakter med rammen med seks skruer, kronebeskytteren og fem-rads armbånd i rustfritt stål.

Tango Ladies er også en praktisk og funksjonell klokke: Geneva-urmakeren har utstyrt den med et datovindu, et kvartsverk, visere og indekser belagt med Super-LumiNova for bedre synlighet når lyset er på. Oppfyller alle kriteriene til «Swiss made»-merket, modellen er godt egnet for aktivt liv takket være dens 10 ATM vannmotstand og ripebestandig safirglass.

Vil du tilby fransk eleganse? Da vil det være den ikoniske Antarès, skapt av Franche-Comté-urmakeren Herbelin i 2007 og omtolket i en moderne ånd i 2021. Mer moderne og elegant enn noen gang har konseptet for allsidighet heldigvis ikke endret seg et sekund: klokken fortsetter å metamorfose som rytmen til de utskiftbare stroppene. Tidløs og raffinert, presenteres den nå i en originalversjon der dens rektangulære kabinett, skulpturert i fasetter, fanger varmen av gull.

For deg, mamma… Delta i vår flotte konkurranse for en eksepsjonell morsdag!

Minimalistisk fordi den ikke har noen indekser, er urskiven opplyst av de strålende refleksjonene av naturlig hvit perlemor. Og for å fange lyset ytterligere, er rammen avfaset og safirkrystallen fasettert. Hvis settet gir bort tiden i all nøkternhet, gjør tilsetningen av et armbånd laget av gyldne sylindre det til en vakker, veldig radikal og elegant blanding. Og med et fingerknips kan den vike for en lærreim, med en eller to omganger, tilgjengelig i flere farger som lar Antarès tilpasse seg dagens antrekk.

En annen smykkeide, Lady Hamilton-kjede, er en to-i-ett-gave: denne fortryllende klokken kan bæres på håndleddet med et kjedearmbånd, eller rundt halsen på en justerbar kjede med et grønt anheng. , midnattsblå eller burgunderrød skinnkvast.

Imidlertid er dens avantgarde-stil inspirert av en vintageklokke fra merket: en kreasjon fra 1950-tallet, Lady Hamilton tilbød kvinner en retur på 1930-tallet ved å samle alle de emblematiske egenskapene til Art Deco. Nå bringer det sveitsiske, det amerikanske merket dem tilbake til livet i 2023: en firkantet kasse som kun måler 15 x 19 mm, meislede geometriske mønstre i gull- eller sølvstål, retrostiliserte tall, «jernbane»-minuttviser og miniatyrviser som berører en grønn urskive, blå eller burgunder En dristig, delikat og veldig trøstende gave!

