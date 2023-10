Morsomme jenter lokker bilister på Pays de Herve-veiene

Halmballonger er pakket inn i rosa plast, med forsiden opp, og bønder installerer dem på plener langs veiene våre. Disse strådamene vil være der gjennom hele oktober måned for å ringe bilister og tilby donasjoner gjennom hele bevissthetskampanjen «Rosa oktober». «Det starter med at Union of Walloon Farmers mobiliserer for kampen mot brystkreft. I damlogoen til halm tar vi slagordet vårt «In Boots and Pumps» og «Alle berørt av brystkreft. !»Paulette Piron, president for Pays de Herve-grenen til UAW, som tok affære, forklarer.

Eva og Mila er parkert i en eng på N604 mellom Parconne og Michereaux, ved Hughes-Evgny-krysset. Sergio er stolt av Route du Bois Rouge i Rémersdael (Foissons). «Ektemannen til kvinnen som tegnet den heter Serge, og han hadde brystkreft. Det er derfor de tre bøndene valgte dette navnet. Det er en mulighet til å huske at dette kan skje med menn også.» Snart i Battice og Welkenraedt Fra Maastricht til Battis og rue Saint-Paul i de kommende dagene på Ferme Wilcourt i Welkenrath skal stråjentene stå igjen (denne gangen av Verviers-Dijon-Limburg-delen av UAW). «I provinsen Liège skal vi endelig finne dem på denne siden.»Paulette Piron er henrykt. Bønder ble delt inn i tre grupper, og for å ha mer innflytelse og være representative for territoriet under den lokale inndelingen, som endret navn for tre år siden av samme grunn. «Vi går fra Vissay til Chippenneken via Fleuron, Chaumagne, Thimister. Vi er en gruppe på ti unge bønder mellom 40 og 60 år som har overtatt sektoren. Hver måned arrangerer vi en aktivitet som er åpen for alle. Verden, den kan være en landbrukstime, men det er en hobby. Kan være handling.» Disse samlingene er vanligvis deltatt av 30 eller 40 personer, og neste middagsselskap har rundt hundre personer. Info: "Pink October by UAW", på Facebook og donasjoner til Be08 1030 1618 3813 (nevn "Pink October" i kommunikasjon).