Morsomt! Innen 24 timer etter utgivelsen, Nintendo Switch Sports – En spiller hadde allerede ødelagt TV-en mens han spilte Nintendo Switch.

Vi bør ikke le, men det er vanskelig å undertrykke når vi ser denne videoen av en spiller i midten Strøm Dedikert Nintendo Switch Sports Joy-Khan eksploderer skjermen med kastet, som allerede har gått over hele verden! Ja, uheldige mennesker anser det ikke som nyttig Etter Nintendos forslag, fest Joy-Con til håndleddet… Konklusjon: Skjermen hans er ødelagt. Men Streamer Oppkalt 63 mann Han kan overbevise seg selv om at han har satt rekord ved å offisielt bli den første spilleren som ødelegger TV-en mens han spiller Nintendo Switch Sports Mindre enn 24 timer Deretter Dens offisielle utgivelse . Da vil kanskje Nintendo takke ham eller gi ham en ny skjerm, fordi vi kan være sikre på at den korte videoen av hendelsen han delte (og du kan finne nedenfor) vil ha mer innvirkning enn noen advarsel. .

Som en påminnelse, Nintendo Switch Sports Tilgjengelig i Nintendo-Switch Fra 29. april 2022 . Se flere detaljer Vårt dedikerte budskap Og Vår grundige test.

Les mer:

Bli med i fellesskapet Nintendo-Master.com På våre sosiale nettverk: Twitter, Facebook Og Web lys