“Drømmescene for militær konflikt“Det er Tilbake til Europa, Advarte lederen for russisk diplomati Sergei Lavrov torsdag i kjølvannet av sterke spenninger rundt Ukraina. Fra plattformen til et OSSE-møte i Stockholm anklaget den russiske ministeren NATO “Bring dens militære infrastruktur nærmere den russiske grensen“Oppfordrer Vesten til å studere nærmere Moskvas planer.”I nær fremtid“For å forhindre utvidelsen av Atlanterhavsalliansen i øst.

“I vår dialog med USA og deres allierte vil vi understreke behovet for å bygge en avtale for å hindre NATO i å rykke lenger øst, og for å etablere væpnede organisasjoner som truer oss nær den russiske grensen.Han sa at han hadde tatt et forslag fra Russlands president Vladimir Putin dagen før.