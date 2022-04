Det russiske militæret sa tirsdag at det hadde skutt ned to ukrainske helikoptre i forsøk på å evakuere ledere av en nasjonalistisk styrke som vokter den beleirede havnen i Mariupol, mens de kaller tilbake vaktene.

«I morges, 5. april, rundt marihuanaen, ble Kiwi-regimets nye forsøk på å kaste ut lederne av den nasjonalistiske Azov-bataljonen forlatt. Konashenkov sa.

Sistnevnte lovet at Moskva tirsdag morgen ville slippe våpnene sine mot ukrainske militanter og forlate byen for å fortsette via den «avtalte ruten» til området under kyiv-kontroll.

Ifølge ham «ignorerte» det ukrainske militæret planen. – Mariupol vil bli frigjort fra nasjonalistene fordi Kiev ikke var interessert i å redde livene til soldatene sine, sa Igor Konashenkov.

I forrige uke lovet han at den russiske hæren hadde skutt ned et ukrainsk helikopter som hadde kommet for å evakuere sjefer for Azov-bataljonen i Azovhavet, som har vakt hardt mot Mariupol i flere uker.